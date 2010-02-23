برگزاری مراسم اختتامیه اکسپوی 88 در خانه هنرمندان

امیر عبدالحسینی دبیر اکسپو یا نمایشگاه بزرگ آثار هنری در مورد برگزاری مراسم اختتامیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: امروز نمایش آثار به پایان می‌رسد اما فروش تا دهم اسفند ماه ادامه دارد. بنابراین تصمیم گرفتیم مراسم اختتامیه بعد از اتمام فروشها و در هفته آینده در خانه هنرمندان برگزار شود.

وی ادامه داد: هنوز تاریخ دقیق برگزاری مراسم اختتامیه مشخص نیست و منتظر هستیم تسویه حسابهای نگارخانه‌داران و میزان فروش هر یک مشخص شود تا بتوانیم یکی از روزهای هفته بعد را برای برگزاری این برنامه تعیین کنیم که احتمالا تا یکی دو روز آینده مشخص می‌شود.

آرت اکسپوی 88 یا نمایشگاه بزرگ آثار هنری از 20 بهمن در خانه هنرمندان برگزار شد و امروز چهارم اسفند آثار به دلیل برگزاری نمایشگاه تصویر سال از روی دیوارها برداشته می‌شوند. هرچند به گفته مسئولان برگزاری اکسپو فروشها همچنان تا دهم اسفند ماه ادامه دارد.