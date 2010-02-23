قطار مستقیم منطقه شمالغرب به قم راه اندازی می شود

حسن ماسوری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این قطار از فردا به صورت آزمایشی و در هفته دو روز و در روزهای دوشنبه و چهار شنبه راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت اشغال 45 درصد کل صندلی های قطار این قطار به صورت دائم در مسیر شمالغرب کشور فعالیت خواهد کرد.

ماسوری افزود: این قطار از ایستگاه تبریز حرکت خواهد کرد و چهار سالن نیز مخصوص استان زنجان خواهد بود.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور همچنین افزود: ما در زمینه حمل بار نیز شاهد ارتقاء عملکرد هستیم به طوری که در این مدت میزان تن کیلومتر بار خالص حمل شده 156 میلیون و 534 هزارو744 تن کیلومتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.

ماسوری به اقدامات و خدمات قابل ارا ئه به مردم در راه آهن شمالغرب اشاره و بهسازی و توسعه ریلی، ارائه تسهیلات حمل و نقل مسافر و بار را از جمله این اقدامات عنوان کرد و ادامه داد:‌ راه آهن شمالغرب پس از مسیر تهران - مشهد پرتردد ترین مسیر ریلی در کشور محسوب می شود.

وی افزود:‌ راه آهن شمالغرب با مرکزیت زنجان از سه استان قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی عبور می کند و در شهر مراغه وارد حوزه اداره کل آذربایجان شرقی می شود.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور گفت:‌ مطالعه طرح دو خطه کردن محور میانه - تهران به اتمام رسیده است و با تخصیص اعتبار لازم عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.