مردمی بودن ویژگی جشن دنیای تصویر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی یازدهمین جشن دنیای تصویر (حافظ) صبح امروز با حضور علی معلم دبیر این جشن و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی معلم گفت: جشن دنیای تصویر که با تندیس حافظ زینت داده می شود، تنها جشنواره خصوصی سینمایی در ایران است و ما امسال یازدهمین سالگرد این جشنواره را برگزارمی‌کنیم. این جشن به آثار نمایش داده شده در حوزه سینما و تلویزیون در طول سالهای 86 و 87 می پردازد که یکی از دلایل این محدوده زمانی برگزار نشدن دوره قبلی بود.

وی افزود: فیلم‌ها و مجموعه های تلویزیونی که از فرودین 86 تا انتهای اسفند 87 اکران شده اند و یا از پنج شبکه تلویزیون به نمایش درآمده‌اند مورد داوری قرار می‌گیرند. در حوزه فیلم های مستند نیز شش فیلم از مجموعه آثاری که در دو سال گذشته در جشنواره‌های داخلی و خارجی به نمایش در آمده و مورد تقدیر قرار گرفته‌ اند، انتخاب شده که از میان آنها یک اثر مستند جایزه می گیرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر در ادامه عنوان کرد:49 فیلم اکران شده در سال 86 و 44 فیلم در سال 87 که مجموع آنها به 93 اثر می رسد، در بخش سینمایی و 33 مجموعه تلویزیونی در سال 86 و 43 مجموعه در سال 87 و در مجموع 76 مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش مستند، انتخاب آثار صورت نگرفته است و فقط شش اثر مستندی که مورد تقدیر قرار گرفته بودند، برای این بخش انتخاب شدند. پیش از این دوره های قبل بهترین سینماگر فیلم های مستند و کوتاه را در این جشن معرفی می کردیم، اما امسال به دلیل حجم زیاد این فیلم ها و توجه به سینمای مستند، فقط در بخش بهترین فیلم مستند یک جایزه اهداء می‌کنیم.

معلم افزود: در دوره های قبلی این جشن، جایزه بهترین چهره تلویزیونی و بهترین برنامه تلویزیونی اهدا می‌شد ولی امسال با کاهش برنامه‌های گفتگو محور و پایین امدن سطح کیفی برنامه های تلویزیونی این دو جایزه را حذف کردیم.

وی با اشاره به داوریهای این دوره از جشن دنیای تصویر، عنوان کرد:فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی که در طول این دو سال به نمایش در امده اند. توسط داوران دوباره دیده شده و به پشت صحنه فیلم‌ها و دستاوردهای جدید سریالها و فیلم های سینمایی توجه شده است.

معلم در ادامه گفت:گزینش نامزدهای هر بخش با مطالعه طولانی و دقیق انجام شده است. هیئت انتخاب این دوره در12 جلسه آثار را ارزیابی کردند و نامزدها از هر نظر مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. جشن دنیای تصویر با مردم شراکت دارد و به این دلیل اولین جشنواره خصوصی است که در ایران برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری جشن دنیای تصویر تا امروز از نظر تعداد حضور هنرمندان شرکت کننده در بالاترین رتبه قرار گرفته است. در حوزه سینما دو جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما را داریم که به طور سالیانه برگزار می‌شوند. اما برای ارزیابی مجموعه های تلویزیونی جشنواره تخصصی وجود ندارد. تشویق و تایید در این جشن می تواند برای اهالی تلویزیون و سینما کارساز باشد.

این منتقد سینما در ادامه بیان کرد: برگزاری جشنواره‌ها در عملکرد هنرمندان و منتقدین تاثیر گذار است. تحسین سینماگران همیشه خیلی بیشتر از انتقاد از آنها در رشد و تعالی سینما تاثیرگذار است. از دوره ششم این جشن بخش تلویزیونی نیز به آن اضافه شده است و ما سعی کردیم با توجه به رشدی که تلویزیون در این سالها داشته، سریالها را نیز مورد داوری قرار دهیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اضافه شدن بخش مسابقه فیلم های تلویزیونی، گفت: به دلیل دسترسی نداشتن به همه فیلم های تلویزیونی، حجم گسترده تولید این آثار، کیفیت نازل و دیدگاه انتقادی که درباره بسیاری از این تله فیلم ها وجود دارد، داوری آنها زمان بر و مشکل است. اگرتعدادی تله فیلم منتخب را بتوان انتخاب کرد در سالهای آینده این بخش را نیز به جشنواره اضافه می کنیم.

معلم درباره زمان برگزاری یازدهمین جشن دنیای تصویر، افزود: این مراسم امسال در برج میلاد 14 اسفند ماه همزمان با ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار می شود، که این امر را باید به فال نیک گرفت. به دلیل دوسالانه برگزار شدن این دوره، ما تصمیم گرفتیم مراسم را اسفند ماه بر خلاف سالهای قبل برگزار کنیم. اما در سال آینده همانند دوره های گذشته این مراسم انتهای بهار و اوایل تابستان برپا می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از علاقمندان و مخاطبان نشریه دنیای تصویر با دریافت کارت می توانند در این مراسم شرکت کنند. جشن دنیای تصویر یک گردهمایی بزرگ از دست اندرکاران و هنرمندان سینما و تلویزیون است که در آن تمام نامزدها حضور دارند و فقط مختص برگزیده ها نیست.

معلم درباره چگونگی برپایی این جشن، گفت: اسپانسر اصلی این جشن باشگاه فرهنگی ورزشی استیل آذین است و احتمالا یکی از ترانه های برگزیده فیلم‌ها و یا سریالهای تلویزیونی هم اجرا می شود. هیچ اتفاق تصنعی و از پیش ساخته شده در این جشن وجود ندارد و زنده و مردمی بودن آن یکی ویژگیهای این مراسم است.

وی با اشاره به اضافه شدن سه بخش دیگر به این جشن، گفت: با توجه به تقاضاهای ارائه شده قرار است از سالهای آینده بخش های عکس فیلم، جایزه بهترین دستاورد فنی به بهترین مجموعه تلویزیونی و بهترین تئاتر اجرا شده در طول سال به این جشن اضافه می شود.

این منتقد و تهیه کننده سینما تاکید کرد:حوزه های تئاتر، سینما و تلویزیون را نمی توان در یک جشن مستقل برگزار کرد. بنابراین تلاش می کنیم که در آینده سه جشن جدا از هم را تخصصی تر و با کیفیت بهتر برگزار کنیم.

وی درباره ویژگیهای این جشن، گفت:وظیفه این جشن تاثیر روی مخاطبین و تشویق مردم به شناسایی برای دیدن آثار برتر است. جریان نقد بر کیفیت آثار سینمایی تاثیرگذار است. بعضی از فیلم‌ها که در جشنواره فجر و جشن خانه سینما شرکت نمی کنند، در جشن دنیای تصویر حضور دارند. زیرا تمام موجودی سینما در این جشن مورد داوری قرار می گیرد.