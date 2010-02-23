آبزی پروران اینچه برون روبه ورشکستگی هستند

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از سال 1384 شیلات استان با اعلام نظر آب منطقه ای نسبت به صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس برای متقاضیان اقدام کرده است که همگی دارای قرار داد 30 ساله آب هستند و بر اساس آن بانکهای استان نیز اقدام به پرداخت تسهیلات کردند.

وی اظهار داشت: این مزارع پس از احداث تاسال گذشته از تخصیص آب برخوردار بودند اما در سال جاری به دلایلی که مسئولان محترم آب منطقه ای باید پاسخ دهند آبگیری صورت نگرفته که این امر متاسفانه باعث وارد آمدن خسارات سنگین به آبزی پروران منطقه محروم و مرزی شده است

پاسندی بیان داشت: بدون در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سرمایه گذاریهای انجام شده و در حال اجرا و عدم تخصیص در رها سازی کامل سهم آب استان گلستان از رودخانه اترک سرمایه گذاری های انجام شده و در حال اجرا از حیث انتفاع خارج شده و توجیه اقتصادی و اجتماعی طرحهای شیلات ازبین رفته است و موجب ورشکستگی سرمایه گذاران و مهاجرت جمعیت ساکن در منطقه مورد نظر در آینده خواهد شد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: با توجه به سهم بری پایدار آب آبزی پروران از رودخانه اترک و حوادث ایجاد شده در سال اخیر با الگو برداری از استانهای همجوار گلستان که در خصوص ذخیره سازی و سهم بری آب حوزه خود اقداماتی را انجام داده اند می توان این مشکل را حل کرد .

وی یادآورشد: در صورت عدم برنامه ریزی در سالهای آینده کلیه طرحهای شیلاتی در منطقه اترک که میلیاردها تومان از سوی سرمایه گذاران هزینه شده از چرخه تولید خارج شده که اثرات نامطلوبی بر برنامه پنجم توسعه شیلات در استان خواهد داشت.

پاسندی افزود: باتوجه به مطالعات انجام شده و شرایط آب و هوایی منطقه حاشیه رود اترک در نواحی مرزی اینچه برون یکی از مناطق مستعد پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان است.

وی اظهار داشت: سابقه پرورش ماهیان گرم آبی در این منطقه به سال 1364 بازمی گردد که در حال حاضراز تعداد 17 مزرعه و آببندان فعال و در دست ساخت جهت آبزی پروری برخوردار است

وی عنوان کرد: ظرفیت حدود چهار هزار تن در سال در این منطقه وجود دارد که این مقدار تولید برابر با تولید 18 استان کشور در زمینه تولید ماهیان گرمابی است.