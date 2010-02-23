بیمه تضمین نوسانات قیمت ارز ایجاد شود

ایرج حاتمی در گفتگو با مهر، مهم ترین چالش سرمایه گذاری خارجی در ایران را بی‌ثباتی قیمت ارز دانست و گفت: سرمایه گذار خارجی هنگام ورود به ایران مقداری ارز وارد و پس از تبدیل آن به ریال، فعالیت تجاری خود را انجام می دهد ولی وقتی می خواهد سود خود را از ریال به ارز تبدیل و از کشور خارج کند به یکباره با مشکل افت قیمت ارز مواجه می شود و شاید همه سود خود را در همین تبدیل ریال به ارز از دست داده و حتی متضرر شود.

این کارشناس اقتصادی راهکار مرتفع شدن این مشکل را ورود دولت در این موضوع دانست و با یادآوری فعالیت صنعت بیمه در عرصه های مختلف، پیشنهاد داد: بیمه"تضمین نوسانات قیمت ارز" با حمایت دولت شکل گرفته و از این طریق مابه التفاوت احتمالی قیمت ارز با ریال به سرمایه گذار پرداخت شود.

معاون طرح و برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد ارس همچنین وجود ابهام در برخی سیاست های اقتصادی دولت را عامل بی رغبتی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور دانست و اظهار داشت:برای یک سرمایه گذار خارجی مشخص نیست که دولت به چه نحوی می خواهد سیاست های اصل 44 قانون اساسی را پیاده کرده و از این رهگذر بستر رقابتی لازم را برای سرمایه گذاران خلق کند.

حاتمی، روابط سیاسی خارجی پرتنش ایران را یکی دیگر از چالش های امنیت سرمایه گذاری در کشورمان خواند و گفت: با وجود حاکم بودن امنیت فیزیکی لازم برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران، امنیت ذهنی و روانی برای این قشر وجود ندارد و باید در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ و اجرا شود.

وی جذب سرمایه سرمایه گذاران به صورت سازمان یافته را تنها راه غلبه بر این چالش مهم توصیف و تحقق آن را مایه رونق گرفتن سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد.

همایش سراسری امنیت و سرمایه گذاری، فردا چهارشنبه با حضور پژوهشگران و تعدادی از مسئولان ملی و محلی در تالار پتروشیمی تبریز گشایش می یابد.