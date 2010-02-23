  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

حاتمی در گفتگو با مهر:

بیمه تضمین نوسانات قیمت ارز ایجاد شود

بیمه تضمین نوسانات قیمت ارز ایجاد شود

تبریز -خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد ارس پیشنهاد داد برای رونق سرمایه گذاری خارجی در کشور، بیمه تضمین نوسانات قیمت ارز ایجاد شود.

ایرج حاتمی در گفتگو با مهر، مهم ترین چالش سرمایه گذاری خارجی در ایران را بی‌ثباتی قیمت ارز دانست و گفت: سرمایه گذار خارجی هنگام ورود به ایران مقداری ارز وارد و پس از تبدیل آن به ریال، فعالیت تجاری خود را انجام می دهد ولی وقتی می خواهد سود خود را از ریال به ارز تبدیل و از کشور خارج کند به یکباره با مشکل افت قیمت ارز مواجه می شود و شاید همه سود خود را در همین تبدیل ریال به ارز از دست داده و حتی متضرر شود.

این کارشناس اقتصادی راهکار مرتفع شدن این مشکل را ورود دولت در این موضوع دانست و با یادآوری فعالیت صنعت بیمه در عرصه های مختلف، پیشنهاد داد: بیمه"تضمین نوسانات قیمت ارز" با حمایت دولت شکل گرفته و از این طریق مابه التفاوت احتمالی قیمت ارز با ریال به سرمایه گذار پرداخت شود.

معاون طرح و برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد ارس همچنین وجود ابهام در برخی سیاست های اقتصادی دولت را عامل بی رغبتی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور دانست و اظهار داشت:برای یک سرمایه گذار خارجی مشخص نیست که دولت به چه نحوی می خواهد سیاست های اصل 44 قانون اساسی را پیاده کرده و از این رهگذر بستر رقابتی لازم را برای سرمایه گذاران خلق کند.

حاتمی، روابط سیاسی خارجی پرتنش ایران را یکی دیگر از چالش های امنیت سرمایه گذاری در کشورمان خواند و گفت: با وجود حاکم بودن امنیت فیزیکی لازم برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران، امنیت ذهنی و روانی برای این قشر وجود ندارد و باید در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ و اجرا شود.

وی جذب سرمایه سرمایه گذاران به صورت سازمان یافته را تنها راه غلبه بر این چالش مهم توصیف و تحقق آن را مایه رونق گرفتن سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد.

همایش سراسری امنیت و سرمایه گذاری، فردا چهارشنبه با حضور پژوهشگران و تعدادی از مسئولان ملی و محلی در تالار پتروشیمی تبریز گشایش می یابد.

کد مطلب 1039693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها