چهار هزار جلد کتاب در بروجرد توزیع شد

امین کمالوندی در این رابطه به خبرنگار مهر در بروجرد گفت: در سال جاری بیش از چهار هزار جلد کتاب بین مراکز عمومی، خدماتی و فرهنگی این شهرستان توزیع شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد کتاب حدود دو هزار جلد کتاب به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در میان مدارس و ادارت توزیع شده است.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی لرستان و رئیس اداره ارشاد شهرستان بروجرد افزود: همچنین حدود 500جلد کتاب نیز به مراکز عمومی پر مخاطب از جمله بیمارستانها و آرایشگاههای سطح این شهرستان اهدا شده است.

کمالوندی خاطر نشان کرد: همچنین امسال به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر سه هزار و 500 جلد کتاب به سایر ارگانهای بروجرد اهدا شده است.

وی این اقدام را در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی و به منظور ورود کتاب به زندگی مردم دانست و یادآور شد: خوشبختانه اهدا کتاب به ادارات و موسسات بروجرد مورد استقبال قرار گرفته است.