اسناد بسیارمتقنی از ریگی داریم/ خط دهی ریگی توسط موساد،آمریکا و انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در نشست خبری که پیش از ظهر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، موفقیت بزرگ ملت ایران در دستگیری عبدالمالک ریگی را نیز تبریک گفت.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که حضور میلیونی مردم در 22 بهمن و نشان دادن اقتدار بزرگ جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز این موفقیت بزرگ و ارزشمند بود.

مصلحی با اشاره به ترور یک عضو حماس در دوبی ادامه داد: اقدام آمریکا و برخی از کشورها برای نیل به اهداف تروریستی در دوبی نشان داد که آنان درصدد هستند تا منطقه ما را تبدیل به اهداف خود کنند.

وزیر اطلاعات همچنین گفت: فضاحت اقدام اخیر دوبی در این مسئله که اگر بخواهد منطقه ما را به یک منطقه تروریستی تبدیل کند فضاحتی است که نمی توان بر آن سرپوش گذاشت و این فضاحت بیشتر از آن است که دوبی بخواهد با یک جلسه تکذیبیه و اقداماتی از این قبیل بر روی آن سرپوش بگذارد.

وی همچنین با بیان اینکه ریگی توسط آمریکا تغذیه، حمایت و مدیریت می شد به ارایه اسنادی در خصوص ریگی پرداخت و گفت: یکی از سرویس های اطلاعاتی منطقه در مذاکراتی که با ما داشت اعلام کرد که اطلاعات ما حاکی از آن است که ریگی با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا نیز در ارتباط بوده و به خیلی از آن کشورها سفر کرده است.

مصلحی خاطرنشان کرد: ریگی در آوریل 2008 با فرمانده نیروهای ناتو دیدار داشته است و آمریکایی‌ها کمپ القاعده را در کوه سرباز به او نشان دادند و از او خواسته اند عملیاتی را علیه مقامات ایران انجام دهد. همچنین وی را از طریق تنگه جبل الطارق به یکی از کشورهای اروپایی بردند تا عملیاتی را علیه ایران انجام دهد.

وزیر اطلاعات گفت: هماهنگی این سفر با انگلیسی‌ها بوده است.

وی افزود: اقداماتی که این شرور در طول این مدت انجام می داده با خط دهی سرویس های اطلاعاتی موساد، آمریکا و انگلیس بوده است که از جمله می توان به حمله به اتوبوس مسافربری، کشتار کور مردم بی گناه و انفجار در مسجد اشاره کرد. نکته قابل توجه این است که توسط شبکه های بی بی سی و VOA افتخار بر این جنایت‌ها صورت می گرفت و آمریکا و انگلیس این اقدامات را جزو افتخارات این فرد می دانستند.

مصلحی در رابطه با دستگیری عبدالمالک ریگی خاطرنشان کرد: دقیقاً با اقدامی که موساد در دوبی انجام داد به دنبال این بودند که منطقه را مامنی برای تروریست‌ها قرار دهند. البته ما هشدارهای قابل توجهی را به سرویسهای اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و برخی از کشورهای دیگر در این رابطه داده بودیم تا برای دستگیری ریگی با ما همراهی کنند.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل است تا با پیگیری اقدامات تروریستی این فرد توجه مجامع بین‌المللی و حقوقی را برای رو کردن دست تعدادی از کشورها در این اقدامات جلب نماید.

وی ادامه داد: ملت ایران اجازه نخواهد داد که قدرتهایی که زمانی با اهداف نظامی به اهداف خود دست نیافته اند اکنون بتوانند با ترور به اهداف خود برسند.

مصلحی همچنین گفت: امیدواریم این دستگیری خوشحالی خانواده های شهدایی که توسط این شرور به قتل رسیده اند را به همراه داشته باشد.

وزیر اطلاعات در ادامه از دستگاه های نظامی و انتظامی که در این حرکت با وزارت اطلاعات همکاری داشته اند کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورد.

وی همچنین گفت:‌ این اقدام یک حرکت مدیریت شده اطلاعاتی بود که حدود 5 ماه پس از شهادت سردار شوشتری آغاز شد و امروز با موفقیت به نتیجه مطلوب رسید.

در پایان این نشست خبری وزیر اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا در شناسایی عبدالمالک ریگی مردم کشورمان نقش داشته اند یا خیر و بازجویی از ریگی چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به دلیل اینکه ریگی در داخل کشور نبود اقداماتی که صورت گرفت این بود که سربازان گمنام با حرکت های اطلاعاتی وی را دنبال کردند و در نهایت به موفقیت رسیدند.

وی افزود: اسناد ما اسناد بسیار متقن و محکمی است و در ارتباط با نوع تعاملات این فرد با آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی و غیراروپایی است که وقتی با این اسناد در بازجویی‌ها مواجه شود قطعاً اعترافات خوبی خواهد داشت که برای رسوایی آمریکا و اروپا منشا اثر خواهد بود.

مصلحی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه زمانی پرونده ای از جنایات صورت گرفته برای ارایه به دادگاه های بین‌المللی آماده می‌شود، تصریح کرد: دوستان ما در این زمینه اقداماتی را انجام داده اند و در سفر وزیر کشور به پاکستان مستنداتی را به پاکستانی ها ارایه دادیم که جای هیچگونه انکاری وجود ندارد و آنان هم اعلام همکاری کردند و اقدامات مختلفی برای تشکیل پرونده حقوقی و بین‌المللی آغاز شده و امیدواریم با اعترافات به خوبی در مجامع بین‌المللی مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد.

وزیر اطلاعات در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر در این اقدام به ایران یاری رساندند یا خیر؟ گفت: هیچ جا با ما مشارکتی نداشته است و فقط نیروهای اطلاعاتی خودمان این فرد را از مقر اولیه مدیریت کردند و حتی تهیه اسنادی مبنی بر رفتن این شخص به مقر آمریکایی‌ها در افغانستان نیز با مدیریت خودمان صورت گرفته است. البته این لطف الهی بوده تا ما مدیون سایر کشورها نباشیم.

وی در خاتمه در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون کشورهای اروپایی یا آمریکا اطلاعات موجود در خصوص این شخص را انکار کرده اند یا خیر؟ گفت: اسنادی که در این رابطه در موقع خود ارایه خواهد شد آنقدر محکم و قوی است که راهی برای انکار وجود ندارد.