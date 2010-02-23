قیمت بلیط مترو در سال 89 تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول تعیین شده قیمت بلیط ، مبلغ بلیط بدون در نظر گرفتن کمک دولت نیز تعیین شده است .

براین اساس، قیمت بلیط تک سفره از 150 تومان سال جاری ، به 250 تومان افزایش خواهد یافت . مبلغ بلیط دوسفره ( رفت و برگشت ) با 175 تومان افزایش ، 450 تومان برای سال آینده تعیین شد همچنین قیمت بلیط 10 سفره ازهزار و صد تومان کنونی به هزار و 500 تومان رسید.

بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران ، به منظور سوق دادن شهروندان به سمت استفاده از بلیط‌های اعتباری مبلغ دار و مدت دار، مبلغ تعیین شده آنها ، نسبت به بلیط‌های سفری از افزایش کمتری برخوردار است.

بلیط‌های اعتباری مدت دار یک روزه از 400 تومان به 450 تومان ، سه روزه از 800 تومان به 900 تومان ، هفت روزه از 1500 تومان به 1700 تومان ، سی روزه از 4 هزار و 500 تومان به 5 هزار و 100 تومان ، نود روزه از 11 هزار تومان به 13 هزار تومان ، یک صد و هشتاد روزه از 18 هزار تومان به 21 هزارتومان و بلیت اعتباری یک ساله از 28 هزارتومان به 32 هزارتومان افزایش یافت.

همچنین بلیت‌های اعتباری مبلغ دار( از 2 هزار تومان تا 40هزارتومان ) برای ناحیه یک (طی مسافت صفر تا 10 کیلومتر ) با 20 تومان افزایش ، 85 تومان برای سال آینده تصویب شد.

قیمت مبلغ در ناحیه 2 ( طی مسافت از 10 تا 20 کیلومتر ) از 70 تومان کنونی به 90 تومان تغییر یافت . نرخ مبلغ دریافتی برای ناحیه 3 ( طی مسیر 20 تا 30 کیلومتر ) از 81 تومان به 105 تومان و ناحیه 4 ( طی مسیر 30 تا 40 کیلومتر ) از 85 تومان سال جاری به 114 تومان افزایش یافت.

بر اساس این گزارش مبلغ دریافتی از بلیط‌های اعتباری مبلغ دار برای ناحیه 5 ( طی مسافت 40 کیلومتر به بالا ) در سال جاری 101 تومان بوده است که برای سال آینده 135 تومان خواهد شد.

بر اساس این لایحه درصورتیکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ، قیمت تمام شده جابه‌جایی هر مسافر در سال 89 افزایش یابد شهرداری تهران می‌تواند نسبت به ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و اصلاح قیمت بلیت مترو اقدام نماید.

همچنین طبق تصویب اعضای شورای شهر ، این مبالغ از 15 فروردین سال 89 اعمال خواهد شد.



