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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

در جلسه امروز شورا /

قیمت بلیط مترو در سال 89 تعیین شد

قیمت بلیط مترو در سال 89 تعیین شد

نرخ جدید بلیط‌های مترو برای سال 89 در جلسه امروز شورای شهر تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول تعیین شده قیمت بلیط ، مبلغ بلیط بدون در نظر گرفتن کمک دولت نیز تعیین شده است .

براین اساس، قیمت بلیط تک سفره از 150 تومان سال جاری ، به 250 تومان افزایش خواهد یافت . مبلغ بلیط دوسفره ( رفت و برگشت ) با 175 تومان افزایش ، 450 تومان برای سال آینده تعیین شد همچنین قیمت بلیط 10 سفره ازهزار و صد تومان کنونی به هزار و 500 تومان رسید.

بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران ، به منظور سوق دادن شهروندان به سمت استفاده از بلیط‌های اعتباری مبلغ دار و مدت دار، مبلغ تعیین شده آنها ، نسبت به بلیط‌های سفری از افزایش کمتری برخوردار است.

بلیط‌های اعتباری مدت دار یک روزه از 400 تومان به 450 تومان ، سه روزه از 800 تومان به 900 تومان ، هفت روزه از 1500 تومان به 1700 تومان ، سی روزه از 4 هزار و 500 تومان به 5 هزار و 100 تومان ، نود روزه از 11 هزار تومان به 13 هزار تومان ، یک صد و هشتاد روزه از 18 هزار تومان به 21 هزارتومان و بلیت اعتباری یک ساله از 28 هزارتومان به 32 هزارتومان افزایش یافت.

همچنین بلیت‌های اعتباری مبلغ دار( از 2 هزار تومان تا 40هزارتومان ) برای ناحیه یک (طی مسافت صفر تا 10 کیلومتر ) با 20 تومان افزایش ، 85 تومان برای سال آینده تصویب شد.

قیمت مبلغ در ناحیه 2 ( طی مسافت از 10 تا 20 کیلومتر ) از 70 تومان کنونی به 90 تومان تغییر یافت . نرخ مبلغ دریافتی برای ناحیه 3 ( طی مسیر 20 تا 30 کیلومتر ) از 81 تومان به 105 تومان و ناحیه 4 ( طی مسیر 30 تا 40 کیلومتر ) از 85 تومان سال جاری به 114 تومان افزایش یافت.

بر اساس این گزارش مبلغ دریافتی از بلیط‌های اعتباری مبلغ دار برای ناحیه 5 ( طی مسافت 40 کیلومتر به بالا ) در سال جاری 101 تومان بوده است که برای سال آینده 135 تومان خواهد شد.

بر اساس این لایحه درصورتیکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ، قیمت تمام شده جابه‌جایی هر مسافر در سال 89 افزایش یابد شهرداری تهران می‌تواند نسبت به ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و اصلاح قیمت بلیت مترو اقدام نماید.

همچنین طبق تصویب اعضای شورای شهر ، این مبالغ از 15 فروردین سال 89 اعمال خواهد شد.
 

کد مطلب 1039699

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