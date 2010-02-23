اطلاعات کافی از تیم مس داریم/ برای برد آمده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هنک تن کیت ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در هتل پارس کرمان اظهار داشت: ما برای برد مقابل مس به ایران آمده ایم و شناخت کافی از این تیم داریم.

وی با اشاره به اینکه برای چنین بازیهایی توقعاتی وجود دارد و جو خبری اینجا با اروپا دراین تفاوت است که این تعداد زیاد خبرنگار که اینجا وجود دارد در اروپا نیست.

هنک گفت: راجع به تاکتیک بازی صحبت نمی کنم ولی شناختی که دارم را به شما می گویم ما مایکل اسنویی آنالیزور تیم را برای بازی آخر مس به ایران فرستادیم و فکر می کنیم از آن بازی تیم مس اطلاعات کافی داریم.

وی همچنین گفت: ما برای این به ایران آمدیم که بازی را ببریم و بدانید الاهلی فقط برای برد تمام بازیها به میدان می رود و ما اعتماد به نفس داریم وشما هم نباید اشتباه کنید چرا که ما فقط برای پیروزی آمده ایم، برای ما اگر این بازی راببریم بازی بعدی ما در خانه بسیار آسان خواهد بود.

وی در خصوص پیش بینی نتیجه بازی گفت: فردا با برد مس در کرمان جواب سوال شما را عملا می دهم.

هنک تن کیت درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر در کرمان درباره علت افت تیم الاهلی و شناخت وی از این تیم گفت: من در مدت کوتاه به این مسئله رسیدم که به این باشگاه بیایم اما کار فوق العاده را همکاران من و کمک های من در الاهلی انجام دادند و من از کار آنها اعتماد به نفس گرفتم که در تیم کارم را ادامه دهم.

وی همچنین گفت: فراموش نشود الاهلی با تعداد مصدومهایی که داشت به شرایطی رسیده بود که من باید کاری انجام می دادم اما در حال حاضر با برگشتن مصدومها و سلامت آنها تیم به روال سابق خود برگشته است.