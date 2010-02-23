به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کول در تور پیش فصل سیاتل آمریکا در تابستان با یک زن آمریکایی ارتباط نامشروع برقرار کرد که این موضوع باعث شده رسانه های بریتانیایی در خصوص آن جارو جنحال راه بیندازند.

باشگاه چلسی متعاقبا اشلی کول را 400 هزار پوند جریمه کرد و این در حالی است که جان تری، کاپیتان این تیم، به دلیل مشابه هیچ جریمه ای را پرداخت نکرده است.

اشلی کول در این خصوص بسیار خشمگین است و در نظر دارد در خصوص آینده خود در استمفوردبریج تجدید نظر کند. تیم های رئال مادرید، بارسلونا و اینتر خواهان به خدمت گرفتن کول هستند. کول در سال 2006 از آرسنال به چلسی پیوست.