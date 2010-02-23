30 درصد ضایعات نان در مرحله مصرف ایجاد می شود

سیدعلی اکبر طاهایی در آستانه نخستین همایش نقش زن در اصلاح الگوی مصرف در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: فرهنگسازی و آموزش زنان و مادران می تواند در توانمند سازی آنها برای ایفای نقش درجه اولی در اصلاح الگوی مصرف نان تاثیری عمیق داشته باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به آمارهای بین المللی سهم ایران در مصرف گندم در دنیا 1.6 درصد است و کشور ما دارای جایگاه هشتم مصرف گندم در جهان است، افزود: در مقایسه تطبیقی نیز می توان راحت تر این شکاف عمیق را مشاهده کرد چرا که مصرف سرانه گندم در ایران حدود 135گیلوگرم است در حالیکه متوسط سرانه جهانی آن 68 کیلوگرم است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بخش عمده گندم بصورت نان مصرف می شود ،مصرف نان نیز بیانگر این فا صله اختلافاتی مصرف است، اظهار داشت: مصرف سرانه نان به عنوان قوت غالب خانواده در ایرا ن سالانه 125 کیلوگرم و سهم این ماده غذایی در تأمین انرژی استان های کشور بیش از50 درصد بوده، در حالیکه مصرف سرانه نان در برخی از کشورهای توسعه یافته نظیر ایتالیا به میزان 77 کیلوگرم، اسپانیا 62 کیلوگرم، آلمان 58 کیلوگرم و فرانسه 57 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: این مصداق بیانگر این است که الگوی مصرف خانوارها و یا الگوی مصرف کلان در سطح جامعه دچار مشکل است و مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود این مسئله مهم اجتماعی و اقتصادی را به درستی تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف که یک استراتژی ملی است تبیین فرمودند.

استاندار مازندران بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است و توجه به این امر مهم موجب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینه ها و زمینه ساز گسترش عدالت در جامعه است.

طاهایی با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایه ای و مستمر است و این خود نیازمند راهکارهایی بوده تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاحی در مصرف را احساس کنند یادآور شد: به تدریج این رویه باید نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ عمومی در تمامی زمینه ها تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است و با توجه به ویژگی های فرهنگی در ایران این امر به سهولت پذیرفته می شود، به عنوان مثال مردم ایران به علت پیوند عمیق با دین و باورهای دینی به خوبی سنتهای نهادینه شده را می پذیرند.

طاهایی با اعلام اینکه در بحث مهندسی فرهنگی باید از تعالیم و آموزه های دینی بهره کافی برد، گفت: بهره وری و مصرف بهینه به معنای استفاده مطلوب از نعمتهای خدا، نه تنها ریشه در مضامین اسلامی دارد بلکه یکی از سنتهای الهی است.

وی افزود: باید توجه داشت بخش عمده ای از ضایعات نان در مراحل حمل و نقل، نگهداری و مصرف بر سفره و یا در رستورانها به دلایل مختلف به هدر رفته و از چرخه مصرف صحیح خود خارج می شود.

استاندار مازندران گفت: از مهمترین عوامل دور ریز نان می توان به کیفیت نان تولیدی، ارزانی قیمت نان، عدم یکنواختی در کیفیت آرد و ا ستاندارد نبودن آرد تحویلی به نانوایان، عدم مهارت کارگران واحدهای خبازی، عدم استفاده از تکنولوژی صحیح و به روز برای تولید نان، عدم نظارت و کنترل جدی بر فرایند تولید باشد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه نان قوت اصلی مردم و مخصوصا بخش کم درآمد جامعه است و بیش از 50 درصد پروتیین و انرژی مورد نیاز در صورت تولید نان مطلوب بخش مهمی از عناصر معدنی و ویتامینها ی مورد نیاز روزانه از طریق نان تامین می شود، تصریح کرد: اثر آن بر سلامت و یا عدم سلامت جامعه رابطه مستقیمی دارد و قسمت زیادی از ضایعات نان که میزان آن حدود 30 درصد برآورده میشود در مرحله مصرف ایجاد می شود.

نخستین همایش نقش زن در اصلاح الگوی مصرف نان 6 و 7 اسفند ماه از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار می شود.