حجت‌الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم افزایش وابستگی به نفت از 45 درصد به 51 درصد و متقابلا کاهش سهم منابع غیرنفتی را یکی از نکات کلیدی و چالشی بودجه سال 1389 دانست و اظهار داشت: از دیگر نکات قابل توجه این بودجه این است که کل منابع حاصله از صادرات نفت مصرف خواهد شد و هیچ بخشی از آن به صندوق توسعه ملی و یا صندوق ذخیره ارزی واریز نخواهد شد.



وی اضافه کرد: دولت منابع حاصله از هدفمندکردن یارانه‌ها را 40 هزار میلیارد پیش بینی کرده است در صورتی که دولت باید 20 هزار میلیارد پیش بینی می‌کرد و اگر این منابع را 40 هزار میلیارد در نظر می‌ گرفتیم، نیازمند اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بودیم.



نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه در این بودجه قیمت نفت خام 65 دلار و ارزش ریالی دلار 985 تومان پیش بینی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در سال 88 قیمت نفت 37.5 دلار و ارز 950 تومان مصوب شده بود.



عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: با پیش بینی 40 هزار میلیارد منابع حاصله از هدفمندکردن یارانه‌ها و قیمت نفت و دلار، این نکته حائز اهمیت است که بودجه سال 89 نسبت به بودجه سال قبل 32 درصد افزایش پیدا کرده است.



حجت‌الاسلام بنایی خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی دولت هزینه‌های اداره کشور را افزایش داده است و باید کاهش یابد، زیرا تجربه ثابت کرده است که در چنین موقعیتی هزینه فعالیتهای دولت گران‌تر از هزینه فعالیتهای بخش خصوص است.



وی این مسئله را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: باید به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی پیش برویم.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی ما در قانون بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه باید افزایش تولید و بهره‌وری باشد و خدمات با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر و هزینه کمتر سیاست‌گذاری شود.



حجت‌الاسلام بنایی افزایش بودجه عمرانی را به صلاح کشور ندانست و افزود: در سال 89 یک درصد طرح‌های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی جدید هستند و 99 درصد آن ناشی از تعهدات ملی در دست اجراست و باید حتما اولویت ‌بندی شوند.