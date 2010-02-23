  1. استانها
  2. مازندران
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

فیاضی خبر داد:

تهیه بسته فرهنگی آموزش و پرورش در سفر سوم دولت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش وپرورش مازندران از تهیه وتدوین بسته فرهنگی این سازمان همزمان با دور سوم سفر هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم در دور سوم سفرهای استانی، گفت: بسته فرهنگی سازمان آموزش و پرورش مازندران در حوزه های سخت افزاری ونرم افزاری تهیه و در اختیار وزارت آموزش و پرورش و استانداری قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته کمتر به مسئله فرهنگ توجه شده است، خاطر نشان کرد: رویکرد فرهنگی دولت دهم در دور سوم سفرهای استانی، نشان از دغدغه دولت به مقوله فرهنگ و هنر است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه نوع نگاه دولتهای گذشته به مقوله فرهنگ، ضربه های جبران ناپذیری را به جامعه وارد کرده است، بیان داشت: خوشبختانه نگاه فرهنگی دولت نهم و دهم به مسئله فرهنگ، علاوه بر اثر گذاری مناسب در جامعه، موجب رضایت مندی در این حوزه شده است.

فیاضی، آموزش و پرورش را یکی از ارکان تأثیرگذار جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز اثر گذاری آموزش و پرورش در تمامی بخشها آشکار است واگر می خواهیم در بخشهای مختلف کشور به توسعه برسیم ابتدا باید آموزش و پرورشی قوی و پویا داشته باشیم.

وی در ادامه به نقش تعلیم و تربیت در مقابله با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: امروز بهترین سد برای مقابله با بحران ها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن تعلیم و تربیت صحیح است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بانوان را پیشتازان تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: باید از توان بانوان که بخش اعظمی از جامعه امروز را تشکیل داده اند در بدنه تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

فیاضی همچنین به نگاه دین مبین اسلام به زن اشاره کرد و گفت: دین اسلام نگاه عمیقی به زن داشته است و امروز نیز حضور زن در عرصه های مختلف نشان از اهمیت زن در نگاه انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تقدیر از منیره موحدی سرپرست قبلی مشاور امور بانوان آموزش و پرورش مازندران ، سکینه نورانی را به سمت مسئول جدید این حوزه معرفی کرد.

کد مطلب 1039714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها