تهیه بسته فرهنگی آموزش و پرورش در سفر سوم دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم در دور سوم سفرهای استانی، گفت: بسته فرهنگی سازمان آموزش و پرورش مازندران در حوزه های سخت افزاری ونرم افزاری تهیه و در اختیار وزارت آموزش و پرورش و استانداری قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته کمتر به مسئله فرهنگ توجه شده است، خاطر نشان کرد: رویکرد فرهنگی دولت دهم در دور سوم سفرهای استانی، نشان از دغدغه دولت به مقوله فرهنگ و هنر است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه نوع نگاه دولتهای گذشته به مقوله فرهنگ، ضربه های جبران ناپذیری را به جامعه وارد کرده است، بیان داشت: خوشبختانه نگاه فرهنگی دولت نهم و دهم به مسئله فرهنگ، علاوه بر اثر گذاری مناسب در جامعه، موجب رضایت مندی در این حوزه شده است.

فیاضی، آموزش و پرورش را یکی از ارکان تأثیرگذار جامعه برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز اثر گذاری آموزش و پرورش در تمامی بخشها آشکار است واگر می خواهیم در بخشهای مختلف کشور به توسعه برسیم ابتدا باید آموزش و پرورشی قوی و پویا داشته باشیم.

وی در ادامه به نقش تعلیم و تربیت در مقابله با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: امروز بهترین سد برای مقابله با بحران ها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن تعلیم و تربیت صحیح است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بانوان را پیشتازان تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: باید از توان بانوان که بخش اعظمی از جامعه امروز را تشکیل داده اند در بدنه تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

فیاضی همچنین به نگاه دین مبین اسلام به زن اشاره کرد و گفت: دین اسلام نگاه عمیقی به زن داشته است و امروز نیز حضور زن در عرصه های مختلف نشان از اهمیت زن در نگاه انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تقدیر از منیره موحدی سرپرست قبلی مشاور امور بانوان آموزش و پرورش مازندران ، سکینه نورانی را به سمت مسئول جدید این حوزه معرفی کرد.