جمع آوری چهار هزار تبعه بیگانه غیر مجاز از شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وحید رجایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این اتباع توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین به اردوگاه های مرزی تحویل شده تا نسبت به خروج آنها از کشور اقدام شود، افزود: جمع آوری اتباع بیگانه غیر مجاز پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط و تلاش عوامل انتظامی، سازمان کار و امور اجتماعی و همچنین دستگاه قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: ستاد طرد اتباع غیر مجاز در انجام وظایف محوله و به منظور رفاه و آسایش عمومی و به خصوص ایجاد زمینه های شغلی برای هموطنان مصرانه در بحث ساماندهی و طرد اتباع غیر مجاز به صورت شبانه روزی فعال بوده ضمن اینکه شهروندان نیز تاکنون همکاریهای مجدانه را به خصوص در زمینه اطلاع رسانی انجام داده اند این در حالیست که از این پس نیز شهروندان می توانند از طریق سامانه 1820 فرمانداری، اطلاعات خود را در این رابطه ارائه کنند.

رئیس اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز تاکید کرد: بر مبنای اطلاعات و اخبار واصله به کار گیری اتباع بیگانه غیر مجاز توسط پیمانکاران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در سطح شهر شیراز به خصوص در زمینه ساخت و ساز پروژه های عمرانی و حفاری ها به وضوح مشاهده می شود که انتظار می رود مسئولان مرتبط در آن دستگاه ها به سرعت نسبت به جایگزینی نیروی کار هم وطن اقدام کنند.

رجایی تاکید کرد: در صورت عدم جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نروی کار بیگانه در پیگیریهای قانونی که از طریق مبادی صورت خواهد گرفت به هیچ عنوان تساهل نمی شود و با خاطیان برخورد جدی و قانون صورت می گیرد.

وی اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای اداری شهرستان شیراز در صورتیکه ادارات از به کارگیری افراد جویای کار ایرانی به جای اتباع بیگانه استفاده نکنند اسامی آنها اعلام می شود.