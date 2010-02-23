تنها یک سوم متقاضیان قمی به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم جباری صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که امسال حدود10 هزار نفر از مردم قم در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام میشوند، گفت: در حال حاضر بالغ بر30 هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم متقاضی اعزام به سفر راهیان نور هستند که از این تعداد سپاه استانی قم با توجه به امکاناتی محدودی که در اختیار دارد تنها توان اعزام یک سوم از این متقاضیان را دارد.
وی با بیان این که اعزام کاروانهای استان قم از تاریخ 11 اسفندماه سال جاری آغاز میشود، افزود: دانشجویان قمی اولین گروهی هستند که از قم به مناطق جنگی اعزام میشوند و آخرین گروه از قم نیز 12 فروردین سال آتی راهی میشوند.
دانشجویان و دانش آموزان بیشترین بازدید کنندگان مناطق جنگی هستند
مسئول ستاد راهیان نور استان قم همچنین با بیان اینکه روزانه بین 6 تا 9 دستگاه اتوبوس از قم راهی این مناطق میشود، ابراز داشت: در بین اقشار مختلف مردم قم دانش آموزان و دانشجویان بیشترین فراوانی جمعیت زایران سرزمینهای نور را تشکیل میدهند.
رشد دو برابری اعزام از قم به مناطق جنگی
وی با اشاره به این که سال گذشته حدود 5 هزار نفر از قم به مناطق جنگی اعزام شدند، گفت: امسال با حمایتهای صورت گرفته از سوی استانداری قم و دیگر نهادهای اجرایی استان این میزان به دو برابر رسیده است.
جباری ادامه داد: چنانچه مسئولان استان حمایتهای خود را از برنامه فرهنگی و بسیار تأثیرگذار راهیان نور در سالهای آتی هم تداوم بخشند ما میتوانیم تا بیست هزار نفر نیز در سال آینده از قم به مناطق جنگی اعزام کنیم.
وی با اشاره به اعزام 30 راوی دفاع مقدس از استان قم برای راهیان نور سراسر کشور گفت:اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، برگزاری نمایشگاه کتاب، اجرای برنامه رادیویی ، بازدید از مناطق عملیاتی و.. از جمله مهمترین برنامه های سپاه استان قم در مناطق جنگی و به ویژه در پادگان شهید زین الدین اندیمشک است.
درباره دلیل انتصاب مشایی از دولتیها بپرسید
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تأثیرات مربوط به انتصاب رحیم مشایی به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در بین بازدید کنندگان برنامه راهیان نور گفت: البته ما از این که مجموعه دولت، سپاه را در اجرای چنین برنامه سنگینی یاری میدهد استقبال میکنیم اما این که چرا ایشان(رحیم مشایی) انتخاب شده است دلیل آن را باید از مسئولان مربوطه بپرسید.
وی اضافه کرد: ما روی افراد صحبتی نداریم و به دنبال دعوا در این خصوص نیستیم بلکه مهم این است که ما باید با تقویت برنامههایی از قبیل راهیان نور مانع از دست یابی دشمن به اهداف خود در جنگ نرم فرهنگی شویم.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم از اعزام تنها حدود یک سوم متقاضیان این استان به مناطق جنگی خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم جباری صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که امسال حدود10 هزار نفر از مردم قم در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام میشوند، گفت: در حال حاضر بالغ بر30 هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم متقاضی اعزام به سفر راهیان نور هستند که از این تعداد سپاه استانی قم با توجه به امکاناتی محدودی که در اختیار دارد تنها توان اعزام یک سوم از این متقاضیان را دارد.
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