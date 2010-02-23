نامزدهای چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که در دو بخش "کتاب" و بخش "ویژه" با داوری احمد پوری (داور افتخاری)، محمدهاشم اکبریانی، علیرضا بهرامی، آرش شفاعی و پونه ندائی برگزار می‌شود اسامی راه یافتگان به بخش نهایی خود را معرفی کرد.

دبیرخانه این جایزه نامزدهای خود را در بخش "کتاب" از میان کتابهای منتشرشده در سال 1387 انتخاب و به این شرح اعلام کرد: "اکنون‌های دور" سروده مفتون امینی، "خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه" از حافظ موسوی، "روباه سفیدی که عاشق موسیقی بود" اثر سارا محمدی اردهالی و "دروغهای مقدس" سروده حامد ابراهیم‌پور

بخش ویژه این جشنواره نیز به شاعرانی اختصاص دارد که تاکنون مجموعه‌ شعری منتشر نکرده‌اند. از میان آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه شعرهای مصطفی غضنفری و علیرضا لبش به مرحله نهایی بخش ویژه راه یافته‌اند.