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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

اختصاص دو میلیارد تومان برای بازگشایی معابر فرسوده همدان

همدان - خبرگزاری مهر: بازگشایی معابر فرسوده شهر همدان با صرف اعتبار دو میلیارد و 400 میلیون تومان به اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان ظهر سه شنبه در جلسه احیا بافت فرسوده همدان، از تعیین معابر درجه یک در هر چهار منطقه سخن گفت و اظهار داشت: بازگشایی این معابر به منظور روان شدن ترافیک شهری، احیای بافت فرسوده و اجرای بخشی از طرح تفصیلی به عنوان رویکردی مهم صورت می گیرد.

عسگریان ادامه داد: در هر چهار منطقه یک مسیر به عنوان پایلوت با محوریت شهرداری همدان در بحث تملک و تخریب و بازگشایی معابر مد نظر است.

وی تأکید کرد: این مسیرها عمدتا مسیرهای پرتردد هستند که در اولویت اجرای طرح هستند.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: یک هزار و 960 هکتار بافت فرسوده در استان همدان وجود دارد که از این میزان بافت فرسوده شناسایی شده در استان همدان، 825 هکتار به شهر همدان اختصاص دارد.

کد مطلب 1039720

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