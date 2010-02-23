35 پروژه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شمال تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، مهندس حمید رضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در سال جاری 35 پروژه در منطقه تعریف و اجرا شد و طبق اقدامات انجام شده ، اجرای 26 پروژه فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی نیز در سال آینده آغاز می شود.

وی هدف از اجرای پروژه های فوق را افزایش سرانه های فرهنگی و اجتماعی در همه محلات شمال تهران اعلام کرد و افزود: 26 محله منطقه باید به طور یکسان به مراکز فرهنگی دسترسی داشته باشند و سراهای محله و مجموعه های ورزشی و تفریحی در همه محلات راه اندازی شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه خاطر نشان کرد: در برنامه سه ساله که تا پایان سال 89 طراحی شده در همه محلات، سراهای محله ایجاد و تجهیز می شوند و سرانه های فرهنگی منطقه جهش بزرگی را شاهد خواهد بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، برنامه ریزی جهت افزایش سلامت جسمی و روانی شهروندان را از دیگر اقدامات این معاونت دانست و افزود : این معاونت با همکاری ادارات زیر مجموعه خود در راستای ارائه خدمات مشاوره فردی ، چکاب پزشکی ، همایش و کارگاه های آموزشی در خصوص مسائل مرتبط با سلامت شهروندان ، اجرای تئاتر سلامت ، ساماندهی معتادین و کارگران فصلی ، حمایت از بانوان سرپرست خانوار و ... اقدامات قابل توجهی انجام داده است .