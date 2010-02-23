برخورد با متخلفان واحدهای صنفی همزمان با نوروز در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای تنظیم بازار استان قم ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای کنترل بازار در ایام پایانی سال خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی بازار شب عید با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، امیدواریم تدابیر اتخاذ شده در این خصوص کاملا مثبت، موثر و در راستای رفاه هرچه بیشتر شهروندان باشد.



وی بر عدم افزایش قیمت اقلام مورد نیاز در ایام نوروز تأکید و تصریح کرد: در کنار حمایت از تولیدکنندگان باید مراقب افزایش قیمت‌ها باشیم.



موسی‌پور همچنین خواستار برخورد جدی با متخلفان واحدهای صنفی در ایام پایانی سال شد و گفت: سازمان بازرگانی استان قم باید گزارشات اقتصادی و شاخص قیمت‌ها را به صورت مرتب به مردم گزارش دهند.



هیچ کشوری مثل ایران منابع خود را اینگونه هدر نمی‌دهد



استاندار قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: این طرح عظیم ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود.



وی با بیان اینکه کشور ما پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در مصرف انرژی است، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری منابع خود را اینگونه هدر نمی‌دهد و اجرای این طرح ضمن تنظیم و تعادل مصرف اساسی ترین گام در اصلاح الگوی مصرف بشمار می‌رود.



موسی‌پور گفت: با کنترل صحیح بازار و پیش‌بینی برخی سو استفاده‌های احتمالی و برخورد جدی با متخلفان، بستر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم خواهد شد.



وی همچنین میزان درآمد از طریق آزادسازی یارانه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های آتی مهم عنوان کرد.



استاندار قم افزود: افزایش قیمت کالاهایی که در سبد خرید خانوارها جایی ندارند نیز بار روانی در جامعه به دنبال خواهد داشت و مسئولان باید متوجه این امر باشند.



موسی‌پور بیان کرد: حضور همه عناصر موثر در چرخه تولید و توزیع و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها، پایبندی و تعهد آنها در اجرای قوانین و کنترل بازار را به دنبال خواهد داشت.



بازرسی‌ها به صورت تخصصی توسط اتحادیه‌ها ذیربط انجام شود



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم جلسه بر فعال شدن هر چه بیشتر بازرسی اصناف تأکید کرد و گفت: بازرسی از بازار باید به صورت تخصصی و توسط اتحادیه‌های صنفی انجام شود.



سید رضا دهناد افزود: در بازرسی تخصصی از اصناف باید بر جنبه ارشادی و بازدارندگی از تخلف تمرکز شود.



معان برنامه‌ریزی استانداری قم خواستار ارائه گزارشات اقتصادی شفاف و روشن به مردم شد و گفت: اطلاع‌رسانی اخبار و گزارشات اقتصادی از طریق رسانه‌های جمعی و اعلام شاخص قیمتها به مردم باید از سوی مسئولان سازمان بازرگانی مورد توجه قرار گیرد.



دهناد با اشاره به لزوم ارائه فاکتور در مبادلات تجاری خاطرنشان کرد: صدور فاکتور فروش کالا در بازار باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در پایان گفت: سازمان بازرگانی بر اساس برنامه ابلاغی باید اقدامات مؤثر برای تنظیم قیمت به ویژه گوشت، میوه و سایر اقلام را در ایام پایانی سال انجام دهد.