تمام اتوبوس های برون شهری مجهز به کتابخانه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش ضمن اعلام این مطلب گفت: درطرح استقبال از بهار امسال برنامه های شاد، متنوع و آموزنده مطابق با آموزه های دینی وملّی را تدارک دیده ایم که همه آنها را به مرحله اجرا درخواهیم آورد.

آذروش گفت: براساس دستور و تاکید شهردارتهران مبنی برتغییر رویکرد شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی پایانه ها را محیطی امن ، شاد، مفرح وآموزنده درباب مسائل فرهنگی اجتماعی برای مسافرین تعریف نموده ایم.

وی گفت: درایام سفرهای نوروزی که اوج ترددهای برون شهری است حدود 8 هزار اتوبوس از پایانه های شهرتهران به اقصی نقاط کشور سرویس دهی می کنند و ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به مسافرین این اتوبوسها یک فعالیت جهادی بزرگی را می طلبد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور ادامه داد: درتمام اتوبوس های برون شهری کتابخانه های بسیارشیک ومجهزی نصب خواهد شد وایام فراغت مسافرین در طول سفر را با کتاب های متنوع پرخواهیم کرد.

آذروش گفت: باتوجه به پراکندگی سن مسافرین برای تمام سنین مختلف کتاب های متناسب ودرخورشأن آنها در اتوبوس قرارداده خواهد شد تا آنها بتوانند با حق انتخاب کافی کتاب مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها با تقدیر وتشکر از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: انصافاً در دوره مدیریت جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همکاری های بسیارمثبت وسازنده ایی با سازمان پایانه ها صورت گرفته که کمک در راه اندازی کتابخانه در داخل اتوبوس ها یکی از این اقدامات است.

آذروش گفت: باتوجه به بررسی های صورت گرفته شروع عملیات کتابخانه دارشدن اتوبوس از پایانه بیهقی آغاز و در ادامه اتوبوس های تمام پایانه ها مجهز به این مهم خواهند شد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها وپارک سوارهای شهرداری تهران گفت: باهمکاری سازمان فرهنگی هنری تا پایان سال تمام پایانه ها دارای خانه فرهنگ مسافرمی شوند که اولین خانه فرهنگ درهفته آینده همزمان با میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم(ص) در پایانه جنوب افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام هدف ها تغییررویکرد فعالیت های سازمان پایانه ها از یک نهادخدماتی به یک نهاداجتماعی است ودراین راستا کارهای بزرگ دیگری نیز در پیش داریم که درآینده به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

آذروش درپایان گفت: خدمت رسانی مطلوب وبی منت به شهروندان برای ما یک اصل مهم وحیاتی است و درطرح استقبال امسال تصمیم داریم خاطره خوشی را برای تمام کسانی که از پایانه ها به مسافرت می روند به جای بگذاریم.