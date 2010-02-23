به گزارش خبرگزاری مهر مهندس حسین صفایی در همایش تخصصی خدمات شهری که در حاشیه سومین جشنواره پژوهش و نوآوری برگزار شد به فعالیت میادین میوه و تره‌بار در عرصه عمده فروشی و خرده فروشی اشاره کرد و گفت: در 135 نقطه شهر بازار ثابت برای مراجعه خانوارها وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد میوه و تره‌بار مردم در این بازارها عرضه می‌شود، گفت: تأثیرگذاری در بازار در بحث خرده فروشی و عمده فروشی مسئولیت ما را سنگین کرده است.

مدیر عامل میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران ادامه داد: در اصلاح نظام و توزیع مواد غذایی به این سمت رفته‌ایم که با تمام ظرفیت سازمانی تلاش کنیم تا اقدامات موثری انجام دهیم.

صفایی افزود: برای ساماندهی در عرضه عمده محصولات کشاورزی و غذایی ، بهترین کار ورود به عرصه و فضای تجارت الکترونیک بود و به همین دلیل سامانه عمده فروشی چندی پیش راه اندازی شد که امیدواریم گسترش یافته و در عرصه خرده فروشی نیز در آینده فعالیت کند.

درادامه این همایش محمد خوش چهره، نماینده مجلس هفتم نیز ضمن سخنانی اظهار داشت : مدیریت شهری با قلمرو خودش ، نقش یک ویترین را دارد و به همین دلیل توجه ویژه به فعالیت های آن از جمله خدمات شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: این جایگاه مورد نظر هنوز به معنای واقعی آن جا نیفتاده است و به عنوان یک جریان، با چالش مواجه بوده است.