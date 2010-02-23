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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

همایش فیزیک کاربردی و نانو در دانشگاه مازندران آغاز شد

همایش فیزیک کاربردی و نانو در دانشگاه مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر :همایش دو روزه فیزیک کاربردی و نانو از امروز با حضور استادان برجسته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ظهر سه شنبه در دانشگاه مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش پروفسور فرهاد اردلان ، دکتر شاهین روحانی و دکتر حسین خسرو آبادی از استادان دانشگاه صنعتی شریف  در زمینه های کنش قوی هسته ای وحدت نیروها، نظریه میدانهای همدوس و هوش مصنوعی و ابر رسانه های گرم به ارائه مقاله های علمی می پردازند.

دکتر علی توفیقی نیاکی، دکتر سید محمد متولی از اعضای هیئت علمی گروه فیزیک و فرشاد طالشی و بهنام پورحسن از دانشجویان دکترای فیزیک دانشگاه مازندران مقاله های خود را طی امروز و فردا به صورت سخنرانی ارائه می نمایند.

در این سمینار علمی پرسش و پاسخ به منظور رفع ابهامات دانشجویان نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 1039727

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