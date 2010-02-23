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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

احمدی نژاد:

خراسان جنوبی دیار دستان توانمند و اندیشه های والاست

خراسان جنوبی دیار دستان توانمند و اندیشه های والاست

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس ‌جمهور در جمع مردم خراسان‌جنوبی، این استان را دیار دستان پربرکت و اندیشه ‌های والا دانست و گفت: مردم این استان در صیانت از فرهنگ ناب اسلام و پایداری آن در خط مقدم ملت ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،‌ محمود احمدی ن‍ژاد در استادیوم آزادی بیرجند، خطاب به مردم خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه این استان در عرصه کار و تلاش سازنده و در درستی و ایمان ناب پیشگام ملت ایران هستند، افزود: خراسان جنوبی به رغم همه مشکلات طبیعی و محرومیت های به جا مانده از دوران گذشته با سخت کوشی توانسته اند در عرصه های گوناگون پیشگام باشند.

وی اضافه کرد: همه کشاورزان کارگران، کسبه ، صنعتگران و دانشگاهیان و فرهنگیان با دلهای پر از عشق و امید در مسیر سازندگی استان حرکت می کنند.

رئیس جمهور وجهه اصلی مردم خراسان جنوبی را وجه فرهنگی دانست و اظهار داشت: مردم این استان در طول تاریخ همواره از عاشقان اهل بیت بوده و این استان دیارعلم، ایمان، تلاش، غیرت و فداکاری است. 

به گفته وی آن چیزی که از این استان صادر می‌ شود فرهنگ و اخلاق، ارزش ‌های والای الهی و اسلامی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه همه طاغوت‌ها، متسکبران، ضد بشرها و ضد عدالت‌ها از تولد و ظهور منجی حقیقی و پایه‌گذارعدالت نگران هستند، ‌یادآور شد: در طول تاریخ مفسدین با همین تصور در برابر ائمه الهی، امامان و مصلحان صف آرایی کرده و به دنبال این بودند که نسلی از ائمه باقی نماند.

کد مطلب 1039729

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