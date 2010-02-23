خراسان جنوبی دیار دستان توانمند و اندیشه های والاست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،‌ محمود احمدی ن‍ژاد در استادیوم آزادی بیرجند، خطاب به مردم خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه این استان در عرصه کار و تلاش سازنده و در درستی و ایمان ناب پیشگام ملت ایران هستند، افزود: خراسان جنوبی به رغم همه مشکلات طبیعی و محرومیت های به جا مانده از دوران گذشته با سخت کوشی توانسته اند در عرصه های گوناگون پیشگام باشند.

وی اضافه کرد: همه کشاورزان کارگران، کسبه ، صنعتگران و دانشگاهیان و فرهنگیان با دلهای پر از عشق و امید در مسیر سازندگی استان حرکت می کنند.

رئیس جمهور وجهه اصلی مردم خراسان جنوبی را وجه فرهنگی دانست و اظهار داشت: مردم این استان در طول تاریخ همواره از عاشقان اهل بیت بوده و این استان دیارعلم، ایمان، تلاش، غیرت و فداکاری است.

به گفته وی آن چیزی که از این استان صادر می‌ شود فرهنگ و اخلاق، ارزش ‌های والای الهی و اسلامی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه همه طاغوت‌ها، متسکبران، ضد بشرها و ضد عدالت‌ها از تولد و ظهور منجی حقیقی و پایه‌گذارعدالت نگران هستند، ‌یادآور شد: در طول تاریخ مفسدین با همین تصور در برابر ائمه الهی، امامان و مصلحان صف آرایی کرده و به دنبال این بودند که نسلی از ائمه باقی نماند.