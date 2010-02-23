شرط سرمایه گذاری فراهم شدن زیرساختهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، احمد بزرگیان ظهر سه شنبه در نشست با جمعی از اصولگرایان و حامیان دولت اسلامی سبزوار که در محل مسجد امامزاده شعیب این شهرستان برگزار شد افزود: راه آهن سبزوار در شعاع 45 کیلومتری از مرکز این شهرستان نمی تواند نیاز سرمایه گذار را تامین کند.

معاون نوسازی و تحول اداری رئیس جمهور، با اشاره به قابلیت های و مشکلات سبزوار در زمینه های مختلف گفت: در سبزوار سرمایه فراوان داریم اما سرمایه گذار نداریم.

وی ادامه داد: به این نقاط قوت و ثروت کمتر توجه شده و گاهی آفتها و آسیبها باعث شده اند که حتی آن ثروتها در معرض دید قرار نگیرد.

وی با اشاره به راه اندازی پروازهای فرودگاه سبزوار و پروازهای شبانه این فرودگاه در حال حاضر و عبور لوله 48 اینچ گاز از سبزوار طی یک تا دو سال آینده به عنوان زمینه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: اگر از این فرصت استفاده شود این گاز حداقل استعداد راه اندازی 10 کارخانه پتروشیمی را دارد در غیر اینصورت فقط در حد بهره مندی چند روستا از گاز محدود می شود .

معاون نوسازی و تحول اداری رئیس جمهور، با اشاره به نقاط قوت نظام در مقابل هجمه دشمنان که در وصیت نامه امام راحل آمده و مقام معظم رهبری هم روی آن تاکید دارند افزود: اعتقاد دینی به عنوان پیوند بین نظام و مردم ، حضور مردم یا همان وحدت کلمه و رهبری مواردی هستند که دشمن روی آن سرمایه گذاری می کند.

وی با اظهار اینکه در فتنه های بعد از انتخابات بزرگترین هجمه دشمن به سمت مقام معظم رهبری بود و تلاش می کرد رهبری را تضعیف کند، گفت: دشمن تلاش در جهت القا عدم توانایی ما در آرام کردن کشور سپس تصمیم گیری از بیرون برای ما و نیز تصمیم بر اینکه ایران را لبنانی دیگر بسازد داشتند که با تدابیر رهبری و حمایت های مردمی خنثی شد.

وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ایجاد درگیری بین مردم و جناح بندی بین آنها برای خدشه دار کردن وحدت اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری ما جناح بندی و چپ و راست در جامعه اسلامی نداریم.

نماینده سابق مردم سبزوار در مجلس سخنان مقام معظم رهبری در بحث ناتوی فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: عمده تلاش ناتوی فرهنگی تضعیف بنیاد دینی جامعه است.

وی ادامه داد: بر خلاف جنگ نظامی در ناتوی فرهنگی جبهه مشخص نیست و دشمن با ماهواره و سی دی و ابزارهای دیگر حتی به خانه های ما هم راه یافته است.

وی در تشریح ناتوی فرهنگی گفت: ناتوی فرهنگی یعنی اینکه در تهران اتفاقی می افتد و نزدیک به 37 هزار شبکه خبری آن را تحلیل و تحریف کنند.

بزرگیان با بیان اینکه در جنگ سخت ما برای دفاع در جهت آموزش های نظامی فعالیت می کردیم گفت: در حال حاضر ما با جنگ نرم دشمنان روبرو هستیم و دشمن از هر لحاظ فعالیت خود را روی نسل جوان ما متمرکز کرده است.