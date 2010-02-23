نفتی روی آب ذخیره نکردیم / انتشار اوراق مشارکت نفتی در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ایران هم اکنون هیچ گونه نفت خامی را بر روی آب ذخیره سازی نکرده است، گفت: هم‌اکنون در سطح دریا هیچ نفتکش برای ذخیره سازی نفت نداریم.

در همین حال اخیرا خبرگزاری بلومبرگ و به نقل از فعالان بازار نفت، اعلام کرده بود: شرکت ملی نفت ایران به دنبال کاهش بهای نفت خام در هفته های اخیر سه میلیون بشکه نفت را در سه فروند نفتکش ذخیره سازی کرده است.

جذب 8 میلیارد دلار سرمایه در پروژه های نفتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی میادین نفت و گاز انجام شده است، بیان کرد: البته هنوز محاسبات دقیقی بر روی جذب منابع مالی و سرمایه ای انجام نشده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در باره میزان منابع مالی و سرمایه ای مورد نیاز در سال آینده، بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته برای سال آینده به بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای پروژه های نفتی نیاز داریم.

انتشار یک میلیارد دلار اوراق مشارکت پارس جنوبی

به گزارش مهر، جشن ساز در ادامه درباره دلایل تاخیر در انتشار اوراق مشارکت فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، توضیح داد: با توجه به حل اختلاف بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیش بینی می شود در روزهای آینده برای انتشار یک میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی اقدام شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه این اوراق برای توسعه فازهای مختلف پارس‌جنوبی در نظر گرفته شده است، تبیین کرد: برای انتشار این اوراق مشارکت باید دستورالعملی نوشته می‌شد که بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود داشت و هم‌ اکنون این مشکل حل شده است.