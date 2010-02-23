جلسه شورای رقابت با مجلس درباره واگذاری مخابرات فردا برگزار می شود

حمیدرضا فولادگر درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: شورای رقابت پیش ازاین نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور همچنین نظر شرکت برنده و شرکت معترض را گرفته و حال قرار است با اعضای کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی و علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس ملاقات و نظر این دو را نیز جویا شود و سپس تصمیم نهایی خود را اعلام کند.

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس تصریح کرد: معتقدم شورای رقابت خیلی دیر اقدام کرد و باید زمانی که هنوز این معامله قطعی نشده بود جلسه برگزار می کرد و موضوع را به طور جدی بررسی می کرد.

فولادگر گفت: معتقدم هم اکنون برای تصمیم گیری قدر کار سخت شده است زیرا زمان زیادی گذشته است.