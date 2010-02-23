  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

اختصاصی مهر/

جلسه شورای رقابت با مجلس درباره واگذاری مخابرات فردا برگزار می شود

جلسه شورای رقابت با مجلس درباره واگذاری مخابرات فردا برگزار می شود

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس از جلسه صبح فردای اعضای این کمیسیون و کمیته مخابرات مجلس با شورای رقابت درخصوص بررسی چگونگی واگذاری سهام مخابرات خبر داد.

حمیدرضا فولادگر درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: شورای رقابت پیش ازاین نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور همچنین نظر شرکت برنده و شرکت معترض را گرفته و حال قرار است با اعضای کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی و علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس ملاقات و نظر این دو را نیز جویا شود و سپس تصمیم نهایی خود را اعلام کند.

رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس تصریح کرد: معتقدم شورای رقابت خیلی دیر اقدام کرد و باید زمانی که هنوز این معامله قطعی نشده بود جلسه برگزار می کرد و موضوع را به طور جدی بررسی می کرد.

فولادگر گفت: معتقدم هم اکنون برای تصمیم گیری قدر کار سخت شده است زیرا زمان زیادی گذشته است.

 

کد مطلب 1039736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها