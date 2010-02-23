فضای انجمن اولیاء مربیان را نباید با دریافت پول خراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پاک سرشت ظهر سه شنبه در مراسم نشست روسای انجمنهای اولیا و مربیان که صبح سه شنبه در خانه معلم مشهد برگزار شد افزود: مشارکت های مالی تها کارکرد انجمن های اولیا و مربیان نیست و باید از تمام ظرفیت های این انجمن در راستای پیش برد اهداف استفاده کرد.

مدیر کل دفتر جذب مشارکتهای سازمان انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، رسیدن به اهداف عالی آموزش را در راستای حضور فعال انجمن اولیا و مربیان در فضای آموزش دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا و با نگاه مثبت وزیر آموزش و پرورش کارشناس انجمن اولیا و مربیان در استانهای کشور به ادارات انجمن اولیا و مربیان تبدیل شد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه انجمن اولیا و مربیان افزود: در عرصه های و یا زمانهایی که نقش انجمن اولیا و مربیان و حضور اولیا در مشارکتهای این نهاد کم رنگ بوده است آموزش و پرورش نتوانسته است به اهداف عالی خود دست یابد که باید در این رابطه تلاش های لازم را بهره گیری کامل از ظرفیت های این نهاد استفاده کرد.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به شیوه حافظه محوری در نظام آموزشی گفت: استفاده از این شیوه مانع شکوفایی خلاقیت دانش آموز است و یادگیری ماندگار و معنا دار در این شیوه مفقود شده است.

سعید غفوریان با اشاره به ضرورت بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی افزود: متاسفانه نظام آموزش ایران در رابطه با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی در بین سایر کشورهای از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.

وی با اشاره به فقر تفکر در بین دانش آموزان کشور اظهار داشت: در حال حاضر و با بررسی های جهانی شیوه حافظه محوری باعث عدم درک مطالب داده شده در بین دانش آموزان شده است.

وی با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید فراوانی به بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی شده است خاطرنشان کرد: در دنیای کنونی دیگر نمی توان در برابر تغییر و تحول ایستاد و باید به بحث بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی در راستای ایجاد نسلی خلاق و متفکر گام برداشت.

غفوریان در خصوص آموزش ضمن خدمت معلمان در استفاده از این شیوه های گفت: در خراسان رضوی از 84 هزار معلم شامل 50 هزار نفر آنها آموزش ضمن خدمت دیده اند که در بین سایر استانها استان خراسان بیشترین و فراگیرترین دوره ضمن خدمت را برگزار کرده است.