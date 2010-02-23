تصمیم صهیونیستها برای تصاحب دو مسجد فلسطینی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، آیسیسکو این تصمیم را طی بیانیه ای که دیروز دوشنبه 3 اسفند ماه صادر کرد محکوم و آن را نقض قانون بین المللی دانست چرا که شهر الخلیل و بیت لحم بخشی از مناطق اشغال شده فلسطین هستند و نباید هیچ تغییری در ویژگیهای باستانی، جغرافیایی و فرهنگی آنها ایجاد شده یا در مالکیت آنها که به مردم فلسطین تعلق دارند خللی ایجاد شود.

آیسیسکو همچنین از مدیرعامل یونسکو خواست بی درنگ در موضوع مداخله کند.

آسیسکو از جامعه جهانی نیز خواست رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهد تا این تصمیم اجرایی نشود.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) همچنین به شدت حفاریهای وسیع و مستمر صهیونیستی ها را در قسمت تحتاتی دیوارهای محوطه مسجد الاقصی محکوم کرد.

