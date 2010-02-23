22 کیلومتر جاده جنگل گلستان دچار آبگرفتگی شد

حسین محبوبی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از این محور به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مسیر که حدود 22 کیلومتر طول دارد، بر اثر بارندگیهای شدید شب و روز جاری دچار آبگرفتگی شده است.

وی اظهار داشت: آبگرفیتگی و گل و لای در طول مسیر موجب شد تا این اداره کل برای پیشگیری از برخی حوادث، نسبت به مسدود کردن آن اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون تلاش برای بازگشایی و پاکسازی مسیر از گل و لای و آب ادامه دارد و گروههای راهداری از زمان اولیه آبگرفتیگ مسیر، برای بازگشایی مسیر در تلاش هستند.

به گفته محبوبی فر، بارندگی شدید به برخی محورهای روستایی و جاده جنگل گلستان خسارت زد که رقم دقیق خسارت در دست کارشناسی است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری گلستان از رانندگان و مسافران خواست برای تردد از مسیرهای جنگلی و کوهستانی استان، به موارد ایمنی توجه کنند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.