فاصله دید افقی در جاده های زنجان به دو کیلومتر کاهش یافت

محمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در حال حاضر میزان ذرات معلق به 470 ppm رسیده است، افزود: وضعیت سلامت هوای زنجان هنوز به مرز بسیار پرخطر نرسیده است و به همین دلیل امروز مدارس و ادارات استان تعطیل نشده اند.

وی ادامه داد: به علت افزایش میزان ذرات معلق در فضا بیماران قلبی، تنفسی، افراد مسن، زنان بادار و کودکان تا حد امکان از منزل خارج نشوند.

براتی ورود گرد و غبار از کشورهای حاشیه خلیج فارس را عامل بروز این پدیده در مناطق غربی کشور عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود از صبح فردا بر شدت میزان ذرات معلق در هوا افزوده شود و در صورت مساعد بودن هوا، ساعات پایانی فردا موج گرد و غبار از استان زنجان خارج شود.

براتی خاطرنشان کرد: فردا در صورت بالا رفتن میزان گرد و غبار، مدارس و ادارات جهت حفظ سلامت شهروندان تعطیل خواهند شد.

براتی، گفت: احتمال شدت وضعیت موجود آلودگی هوای استان زنجان برای روز چهارشنبه نیز پیش بینی می شود که در این صورت، امکان تعطیلی برخی مراکز ازجمله مدارس، دور از انتظار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: این وضعیت از صبح سه شنبه به دلیل ورود سامانه ای با غبار غلیظ از سمت شرق اردن و نیمه غربی عراق، در استان زنجان حاکم شده است.

براتی گفت: فاصله دید افق در وضعیت حاکم شده بر استان کمتر از دو کیلومتر است در حالیکه در حالت عادی دید معمولی بیش از 10 کیلومتر بوده و لازم است رانندگان وسایط نقلیه نیز به این هشدار توجه جدی داشته باشند.

وی در رابطه با عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط در رابطه با اطلاع رسانی به موقع به شهروندان نیز اظهار داشت: باتوجه به عدم اعلام به موقع پیش بینی وضعیت هوا از سوی اداره کل هواشناسی استان، تذکر لازم به این دستگاه داده شده است و در حال حاضر کلیه ارگانها آمادگی لازم برای مواجه با این پدیده جوی را دارند.