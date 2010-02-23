به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان قم اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همه امور با حضور مردم در عرصه دینی حل میشد و وقتی که نظام اسلامی در کشور حاکم شد طبیعتا حضور مردم برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حرکتهای خودجوش مردمی، یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آزادی همه ارکان جامعه را فرا گرفت و گاهی اوقات به دلیل ناآگاهی و بیتوجهی در این فضای آزادی با نابسامانیهایی مواجه شدیم.
حجتالاسلام اسکندری با بیان اینکه تعالیم دینی با حضور مردم و مجاهدت عالمان دینی نشر مییابد، گفت: قرآن کریم برای مردم اهمیت زیادی قائل است، به خاطر اینکه هر مکتبی با پیروانش گسترش مییابد.
وی ادامه داد: دین مبین اسلام نیز به نمایش پیروانش اهمیت زیادی قائل است و از آن به عنوان یک قدرت یاد میکند.
ساماندهی شئون فرهنگی منحصر به مناسبتهای مذهبی نمیشود
اسکندری همچنین بر لزوم اولویتبندی موضوعات جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی شئون فرهنگ دینی منحصر به ایام مذهبی نمیشود. این ستاد همان طوری که ایام عزاداری ائمه اطهار(ع) را به صورت عموم و عزاداری سیدالشهدا(ع) را به صورت خاص در نظر دارد، باید بحث ولادت ائمه اطهار(ع) و جشنهای مختلف ملی و مذهبی را جهتدهی کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با ذکر نمونههایی در این زمینه ادامه داد: اگر حتی در برپایی نماز جمعه آسیبهایی مشاهده شود باید در این ستاد بحث و بررسی و راهکارهای مناسبی ارائه شود.
وی ایجاد کمیسیونهای تخصصی در این ستاد را اقدام مناسبی دانست و گفت: باید از کارشناسان خبره مسائل مختلف برای ارائه راهکارهای حل مشکلات در این کمیسیونها دعوت شود و با همفکری نخبگان و مسئولان ستاد، نگاه جامعی به ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم بر لزوم ساماندهی حرکتهای خودجوش مردمی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان قم اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همه امور با حضور مردم در عرصه دینی حل میشد و وقتی که نظام اسلامی در کشور حاکم شد طبیعتا حضور مردم برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرد.
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