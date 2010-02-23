به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری ظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت⁯های مذهبی استان قم اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همه امور با حضور مردم در عرصه دینی حل می⁯شد و وقتی که نظام اسلامی در کشور حاکم شد طبیعتا حضور مردم برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرد.



وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حرکت⁯های خودجوش مردمی، یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آزادی همه ارکان جامعه را فرا گرفت و گاهی اوقات به دلیل ناآگاهی و بی⁯توجهی در این فضای آزادی با نابسامانی⁯هایی مواجه شدیم.



حجت⁯الاسلام اسکندری با بیان اینکه تعالیم دینی با حضور مردم و مجاهدت عالمان دینی نشر می⁯یابد، گفت: قرآن کریم برای مردم اهمیت زیادی قائل است، به خاطر اینکه هر مکتبی با پیروانش گسترش می⁯یابد.



وی ادامه داد: دین مبین اسلام نیز به نمایش پیروانش اهمیت زیادی قائل است و از آن به عنوان یک قدرت یاد می⁯کند.



ساماندهی شئون فرهنگی منحصر به مناسبت⁯های مذهبی نمی⁯شود



اسکندری همچنین بر لزوم اولویت⁯بندی موضوعات جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت⁯های مذهبی تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی شئون فرهنگ دینی منحصر به ایام مذهبی نمی⁯شود. این ستاد همان طوری که ایام عزاداری ائمه اطهار(ع) را به صورت عموم و عزاداری سیدالشهدا(ع) را به صورت خاص در نظر دارد، باید بحث ولادت ائمه اطهار(ع) و جشن⁯های مختلف ملی و مذهبی را جهت⁯دهی کند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با ذکر نمونه⁯هایی در این زمینه ادامه داد: اگر حتی در برپایی نماز جمعه آسیب⁯هایی مشاهده شود باید در این ستاد بحث و بررسی و راهکارهای مناسبی ارائه شود.



وی ایجاد کمیسیون⁯های تخصصی در این ستاد را اقدام مناسبی دانست و گفت: باید از کارشناسان خبره مسائل مختلف برای ارائه راهکارهای حل مشکلات در این کمیسیون⁯ها دعوت شود و با همفکری نخبگان و مسئولان ستاد، نگاه جامعی به ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت⁯های مذهبی صورت گیرد.