اتاق فکر نخبگان دانشگاهی در قم باید ایجاد شود

دکتر محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اهمیت بهرهگیری از توان علمی و فکری پژوهشگران و نخبگان قم در زمینه پیشبرد مسائل اجرایی استانی گفت:مدیران دستگاههای اجرایی استان باید از توان پژوهشگران به عنوان بازوان فرهنگی و فکری بهره لازم را برده و زمینه تشکیل اتاق فکر متشکل از نخبگان و صاحب نظزان قمی را فراهم آورند.
وی افزود: برنامهریزی اصولی و منسجم در خصوص فعالیتهای فرهنگی در قم مستلزم این است که مدیران استان از نظرات علمی و کاربری محققان و پژوهشگران نهایت بهرهبرداری را داشته باشند.
باید مانع پژوهشهای موازی شد
مدیر گروه فلسفه دانشگاه پردیس قم همچنین در ادامه با بیان این که نظام پژوهشی در قم باید به سمت و سوی کاربردی شدن پیش برود خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر 200 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در قم وجود دارد که خروجی کار این مراکز نباید فعالیت های موازی و تکراری باشد.
انتقاد از عدم توجه به نیاز سنجی در پژوهش
وی خواستار لزوم توجه به فرآیند نیاز سنجی در انجام پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی قم شد و گفت: متأسفانه برای کلان شهر قم که سالانه طبق آمار حدود 14 میلیون زائر را پذیرا میباشد کار فرهنگی برنامهریزی شدهای صورت نگرفته است و دلیل آن هم این است که متاسفانه در این خصوص نیاز سنجی چندانی صورت نگرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم بر ضرورت ایجاد اتاق فکر متشکل از نخبگان دانشگاهی در استان قم تأکید کرد.
دکتر محمد محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اهمیت بهرهگیری از توان علمی و فکری پژوهشگران و نخبگان قم در زمینه پیشبرد مسائل اجرایی استانی گفت:مدیران دستگاههای اجرایی استان باید از توان پژوهشگران به عنوان بازوان فرهنگی و فکری بهره لازم را برده و زمینه تشکیل اتاق فکر متشکل از نخبگان و صاحب نظزان قمی را فراهم آورند.
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