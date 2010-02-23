به گزارش خبرنگار مهر، ارومیه، خراسان رضوی، بانک کشاورزی، دانشگاه آزاد و گل گهرسیرجان 5 تیمی هستند که آخرین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را در همان هفته های پایانی نیم فصل نخست به دست آورند.

این تیم‎ها فردا (چهارشنبه) در شرایطی برای برگزاری دیدارهای خود در هفته پنجم از مرحله برگشت مسابقات والیبال به میدان می‌روند که تمام دیدارهای خود در این مرحله را واگذار کرده‌اند. پس پیروزی در این بازی‌ها آروزی مشترکی است که به دنبال آن هستند.

در این میان یکی از دو تیم خراسان رضوی و دانشگاه آزاد باید قید پیروزی و رسیدن به این آروز را بزند چون دیدار آنها مقابل یکدیگر برگزار می‌شود. ضمن اینکه تحقق این آرزو برای سه تیم دیگر هم سخت و شاید هم دور از دسترس باشد چراکه پیکان صدرنشین به راحتی قید امتیاز مقابل ارومیه ته جدولی را نمی‎زند. بازیکنان داماش برای آنکه همچنان از رقابت با پیکان عقب نمانند باباید سیرجانی‎ها را مثل دور رفت با شکست مواجه کنند و پتروشیمی هم نیازمند شکست دوباره بانک کشاورزی است تا رده پنجم را از دست ندهد.

برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* بانک کشاورزی - پتروشیمی بندرامام

* ارتعاشات صنعتی ایرانیان - بازرگانی جواهری بازرگانی گنبد

* پرسپولیس تهران - سنگ آهن بافق یزد

* برق کرمان - سایپا تهران

* خراسان رضوی - دانشگاه آزاد تهران

* داماش گیلان - گل گهرسیرجان

* ارومیه - پیکان تهران

جدول رده بندی:

1- پیکان تهران (32 امتیاز)

2- داماش گیلان (32 امتیاز)

3- سایپا تهران (30 امتیاز)

4- کاله آمل (30 امتیاز)

5- پتروشیمی بندرامام (28 امتیاز)

6- برق کرمان (27 امتیاز)

7- جواهری بازرگانی گنبد (26 امتیاز)

8- پرسپولیس تهران (24 امتیاز)

9- خراسان رضوی (24 امتیاز)

10- بانک کشاورزی (22 امتیاز)

11- ارومیه (22 امتیاز)

12- دانشگاه آزاد (21 امتیاز)

13- ارتعاشات صنعتی ایرانیان (21 امتیاز)

14- کاله آمل (30 امتیاز)

15- سنگ آهن بافق یزد (19 امتیاز)