هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرحها در زمینه های تولید سیمان، کاشی، تولیدات فلزی، غیر فلزی لاستیکی و پلاستیکی در حال اجراست.

وی با اعلام اینکه با بهره برداری از این طرحها در مدت یکسال برای چهار هزار و 500 نفر شغل ایجاد می شود، اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 85 هزار نفر در دو هزار و 800 واحد صنعتی استان فعالیت دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه بخش صنت در استان نیازمند سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی است، افزود: زمینه ‌های جلب و حضور سرمایه‌ گذاران باید برای سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت استان مهیا و موانع پیش رو از میان برداشته شود.

رئیس صنایع و معادن گیلان توسعه صنعتی را معیاری مهم برای توسعه یافتگی استان دانست و افزود: توسعه صنعتی اساس توسعه دیگر بخشها و معیاری مهم برای توسعه یافتگی این استان است.

وی گفت: در حال حاضر مشکل اساسی استان گیلان بیکاری جوانان است که باید با برنامه ریزی قانونمند درصدد کاهش میزان نرخ آن بود.

اصغریان یاد آور شد: شرایطی باید برای سرمایه گذاران علاقمند بخش غیردولتی فراهم شود که با امنیت خاطر و بدون تردید در استان سرمایه گذاری کرده و در توسعه فراگیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه سهیم باشند.