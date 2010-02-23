میزان واردات و صادرات کشور دارای موازنه منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند ظهر سه شنبه در همایش استانی تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها و بسته های سیاستی وزارت بازرگانی ویژه اصناف و تشکل های صنفی اظهار داشت: کشور ما در آستانه تحول و انقلاب اقتصادی بزرگی است که نیاز است اطلاعات مورد نظر را در این زمینه در اختیار کسانی که با موضوع مرتبط هستند قرار دهیم.

اصناف سفیران و سربازان خط مقدم اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اصناف به عنوان سفیران و سربازان خط مقدم اقتصاد کشور به حساب می آیند خاطر نشان کرد: اصناف و تشکل های صنفی می توانند با با ارتباط و همکاری با مردم در تصمیم گیری در زمینه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نقش اساسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به وظایف وزارت بازرگانی در زمینه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد: این وزارت خانه در راستای اجرای این طرح اقداماتی مانند تبیین قانون هدفمند سازی یارانه ها پیش بینی بسته های سیاستی در مورد اصناف و ارائه راهکارهای لازم در در زمینه کاهش مصرف انرژی را به عهده دارد.

136 رتبه ایران در میان 180 کشور دنیا از نظر ایجاد کسب و کار

بیرانوند با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر رتبه ایران در زمینه ایجاد کسب و کار از میان 180 کشور رتبه 136 را دارد، خاطر نشان کرد: این رتبه و بهره وری پایین در فضای کسب و کار در کشور ما بایستی به صورت ساختاری اصلاح شود و در راستای رونق بخشی در این زمینه حرکت کرد.

وی با اشاره به موازنه تجاری غیر منطقی در کشور، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر میان واردات و صادرات کشور موازنه منطقی و برنامه ریزی درستی وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر منابع در کشور در حال اتلاف شدن هستند، یادآور شد: در حال حاضر اتلاف منابع در ایران پنج برابر کشور اندونزی می باشد.

ایران رتبه سوم دنیا در مصرف انرژی

بیرانوند با اشاره به مصرف انرژی در ایران عنوان کرد: در حال حاضر کشور ایران در زمینه مصرف انرژی و گاز بعد از کشور های آمریکا و روسیه رتبه سوم را در اختیار دارد.

وی یادآور شد: از دیگر مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران تورم ناشی از تبدیل دلار به ریال و برعکس، عدم تعادل واقعی در قیمت ها و هزینها، تبدیل جریان لوجستیکی و... می باشد.

دو بسته سیاستی وزارت بازرگانی برای اصناف

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به دو بسته سیاستی وزارت بازرگانی ویژه اصناف، خاطر نشان کرد: روان سازی توزیع کالا و فراوانی آن و همچنین گسترش بعد نظارتی و بازرسی دو بسته سیاستی وزارتخانه در این زمینه هستند.

بیرانوند با اشاره به اقدامات وزارت بازرگانی در زمینه روان سازی کالا و فراوانی آن بیان داشت: در این زمینه وزارت بازرگانی اقدام به ذخیره سازی کالاهای مشمول طرح هدفمند سازی یارانه کرده است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نظارتی و بازرسی بسته های سیاستی وزارتخانه کمیسیونهای نظارتی در استان تشکیل شده است، عنوان کرد: همچنین در این راستا کمیته بازرسی خود اصناف نیز در تمام شهرستانهای استان تشکیل شده است.