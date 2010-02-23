تعمیر اساسی واحد پنج گازی نیروگاه گیلان آغاز شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با انجام این عملیات این واحد به یک واحد نو تبدیل می شود، افزود: براساس دستورالعمل شرکت سازنده، اجزای مسیر گاز داغ توربینهای گازی مدل