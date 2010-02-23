تعمیر اساسی واحد پنج گازی نیروگاه گیلان آغاز شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با انجام این عملیات این واحد به یک واحد نو تبدیل می شود، افزود: براساس دستورالعمل شرکت سازنده، اجزای مسیر گاز داغ توربینهای گازی مدلV94.2 پس از هر یکصد هزار ساعت کارکرد باید مورد ارزیابی عمر باقیمانده قرار گرفته و در صورت لزوم تعویض شوند.
وی ادامه داد: تاکنون عملیات تعمیر اساسی 100 هزار ساعته و اصلاحیه بر روی سه واحد گازی نیروگاه گیلان با اعتبار حدود 330 میلیارد ریال به انجام رسیده است.
مدیر عامل برق منطقه ای گیلان افزود: پس از اتمام عملیات تعمیر اساسی واحد پنج نیروگاه گیلان در برنامه 125 روزه، این عملیات در دو سال آینده بر روی واحدهای دو و سه نیروگاه نیز انجام خواهد گرفت.
وی یاد آور شد: نیروگاه یک هزار و 350 مگاواتی سیکل ترکیبی گیلان حدود 3.5 درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می کند.
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