به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد کشورمان به منظور شرکت در مراسم اختتامیه برنامههای "قیروان پایتخت فرهنگی جهان اسلام" به همراه جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد به این کشورخواهد رفت.
وی ضمن حضور در مراسم اختتامیه برنامههای قیروان با تعدادی از مقامات عالی رتبه تونسی ملاقات میکند.
جشن ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله( صلی الله علیه و آله) که در تونس به "المولدیه" معروف است از دیگر برنامههایی است که حسینی با حضور رئیس جمهور تونس در آن شرکت خواهد کرد.
این مراسم در مسجد تاریخی عقبه بن نافع قیروان برگزار میشود.
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