مایه کوبی 983 هزار و 661 رأس دام علیه بیماری تب برفکی در همدان

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه فاز بیستم واکسیناسیون تب برفکی در قالب طرح توسعه خدمات دامپزشکی به اجرا در آمد، اظهارداشت: در این طرح 911 هزار و441 راس گوسفند و بز و 72 هزار و 220راس گاو و گوساله علیه این بیماری ویروسی واکسینه شدند.

وی از همکاری فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی شاغل در بخش خصوصی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: در این مرحله از واکسیناسیون فراگیر تب برفکی از همه امکانات استان در راستای این عملیات یکپارچه استفاده شد.

کریمی مخصوص گفت: با اجرای دستورات سازمان دامپزشکی کشور آلودگی انسانی به تب مالت در استان همدان کاهش یافته است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان خاطرنشان کرد: با توجه به ییلاقی بودن همدان برای عشایر و کوچ آنها در فصل قشلاق به استان های لرستان و خوزستان برای ایمن کردن دام ها علیه بیماری تب برفکی اکیپ های به این استان ها اعزام و دام ها را در قشلاق واکسینه کردند.