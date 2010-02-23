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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

100 سکه عتیقه و سلاح غیرمجاز در چناران کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی چناران گفت: با تلاش پرسنل فرماندهی انتظامی چناران بیش از یکصد سکه عتیقه داخلی و خارجی مربوط به دوره های مختلف و چهار قبضه سلاح غیر مجاز از یک متهم کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، سرهنگ عباس مقدسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر خرید و فروش عتیقه توسط فردی پس از انجام یک سری فعالیت های اطلاعاتی وهماهنگی منزل متهم بازرسی شد که در بازجویی اولیه اشیا عتیقه و سکه و یک قبضه سلاح شکاری بدست آمد.

فرمانده انتظامی چناران گفت: متهم در بازجویی ها به دست داشتن سه مدست و داشتن یک قبضه سلاح کمری نیز اعتراف کرد که تاکنون هر سه همدست او نیز دستگیر شده اند.

وی گفت: متهم دستگیر شده که دارای سابقه دستگیری در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر نیز هست اعتراف کرده که اشیا عتیقه را خریده و قصد داشته به واسطه ای بفروشد.

فرمانده انتظامی چناران افزود: تاکنون دو قبضه سلاح شکاری، دو قبضه سلاح کمری به همراه یک صد فشنگ جنگی و شکاری و بیش از یک صد قطعه و عتیقه کشف شده است.

مقدسی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی ادامه تحقیقات پرونده ای تشکیل و از میراث فرهنگی نیز برای تعیین زمان ضرب سکه ها و دوره تعلق اشیا دعوت شده است. 

کد مطلب 1039763

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