مجتبی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از کم توجهی برخی از مسئولان به توان علمی پژوهشگران قمی تصریح کرد: آن چه مشخص است این که ظرفیت‌ بالایی در عرصه پژوهش و فناوری در استان قم وجود دارد که متأسفانه به طور کامل و مطلوب از این ظرفیت بالقوه استفاده نمی‌شود.



وی با تأکید بر اهمیت درک نیاز مخاطبان در فرآیند تأثیرگذاری اقدامات آموزشی و پژوهشی گفت: در شرایط کنونی که دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال اهداف شوم خود در عرصه‌های فرهنگی و عقیدتی است، باید فرهنگ استفاده از پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی در بین مدیران دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود و بدین وسیله همگان اهمیت پژوهش و جایگاه آن در توسعه و پیشرفت کشور را درک کنند.



مطهری اضافه کرد: انجام پژوهش‌های کاربردی از سوی پژوهشگران و نیاز دستگاه‌های اجرایی و جامعه به اطلاعات و علوم یک رابطه دو‌سویه خواهد بود و این هماهنگی باید از سوی یک نهاد مستقل و به طور منسجم هدایت ومدیریت شود.



اعتبارات مؤسسات پژوهشی در قم تامین شود



وی در پایان خواستار تأمین اعتبارات پژوهشی و تجهیز مؤسسات مرتبط با IT در استان قم شد و ابراز داشت: امروز باید تکنولوژی‌های ارتباطی نوین با تعیین شاخص‌های مهم بومی‌سازی شده و در قالب‌های مناسب به مخاطبان ارائه شود.

