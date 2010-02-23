مجتبی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از کم توجهی برخی از مسئولان به توان علمی پژوهشگران قمی تصریح کرد: آن چه مشخص است این که ظرفیت بالایی در عرصه پژوهش و فناوری در استان قم وجود دارد که متأسفانه به طور کامل و مطلوب از این ظرفیت بالقوه استفاده نمیشود.
وی با تأکید بر اهمیت درک نیاز مخاطبان در فرآیند تأثیرگذاری اقدامات آموزشی و پژوهشی گفت: در شرایط کنونی که دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال اهداف شوم خود در عرصههای فرهنگی و عقیدتی است، باید فرهنگ استفاده از پژوهشها و تحقیقات کاربردی در بین مدیران دستگاههای اجرایی نهادینه شود و بدین وسیله همگان اهمیت پژوهش و جایگاه آن در توسعه و پیشرفت کشور را درک کنند.
مطهری اضافه کرد: انجام پژوهشهای کاربردی از سوی پژوهشگران و نیاز دستگاههای اجرایی و جامعه به اطلاعات و علوم یک رابطه دوسویه خواهد بود و این هماهنگی باید از سوی یک نهاد مستقل و به طور منسجم هدایت ومدیریت شود.
اعتبارات مؤسسات پژوهشی در قم تامین شود
وی در پایان خواستار تأمین اعتبارات پژوهشی و تجهیز مؤسسات مرتبط با IT در استان قم شد و ابراز داشت: امروز باید تکنولوژیهای ارتباطی نوین با تعیین شاخصهای مهم بومیسازی شده و در قالبهای مناسب به مخاطبان ارائه شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه تولید نرمافزار اسلامی نسبت به عدم استفاده لازم از ظرفیتهای پژوهشی موجود در قم انتقاد کرد.
مجتبی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از کم توجهی برخی از مسئولان به توان علمی پژوهشگران قمی تصریح کرد: آن چه مشخص است این که ظرفیت بالایی در عرصه پژوهش و فناوری در استان قم وجود دارد که متأسفانه به طور کامل و مطلوب از این ظرفیت بالقوه استفاده نمیشود.
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