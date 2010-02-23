اولویتهای تحقیقاتی کشور در حوزه رادار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاح سمینار فناوری سیستمهای راداری در دانشگاه صنعتی شریف با بیان اولویتهای تحقیقاتی در حوزه رادار گفت: لازم است مطالعه و تحقیق در زمینه هایی چون پایداری در شرایط جوی، VHF، ماکروویو، آرایه های فازی و رادارهای Passive را در اولویت قرار گیرد و در این زمینه تلاش شود.

وی سیستمهای راداری را چشم بینا و قلب تپنده پدافند هوایی دانست و افزود: این حوزه منحصر به زمین نمی شود بلکه حوزه های متنوعی چون خشکی، دریا و فضا را شامل می شود.

وحیدی به توانایها و مزیتهای رادارها در پدافند هوایی اشاره کرد و اظهار داشت: این فناوری از ارتفاع 10 متر تا 120 هزار پا می تواند هدف را شناسایی و رهگیری کند. ضمن آنکه از نظر سرعت به گونه ای هستند که می تواند موشکها را نیز شناسایی کند.

وحیدی با اشاره به نیارهای داخل در زمینه سیستمهای راداری گفت: کشور نیاز به راداری دارد که بتواند در ارتفاعات مختلف از 10 متر تا 120 هزار پا اهداف خود را رهگیری و منهدم کند چرا که اکنون در جهان هواپیماهای جاسوسی تا 120 هزار پا پرواز می کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این رادارها باید بتوانند اهداف خود را در سرعت های مختلف رهگیری کنند و قابلیت خود را در جنگ الکترونیک حفظ کنند. ضمن آنکه دارای وزن مطلوبی باشند تا تحرک آنها مناسب باشد. ضمن اینکه بتوانند در شرایط مختلف جوی ماموریتهای خود را انجام دهند.



وزیر دفاع با بیان اینکه رادارها باید بتوانند در باندهای مختلف VHF - UHF و باندهای C S، X، KU فعال باشند گفت: در حال حاضر رادار "سار" می تواند رد پای انسان را در کویر تشخیص دهد. این رادار فضا پایه است و هم اکنون بر روی هواپیماها نیز نصب شده است.

وحیدی با بیان اینکه رادارها باید توانایی درگیر شدن همزمان با چندین هدف را داشته باشند، خاطرنشان کرد: امروزه سیستم های فضایی متصل به رادار است. این امر سبب شده است که محدودیتهایی که در سیستم های اپتیکی وجود داشت از بین برود.

وی با اشاره به گستردگی موضوعات مربوط به حوزه رادار خاطرنشان کرد: از سوی دیگر موضوع جنگ الکترونیکی در حوزه رادار مطرح است. از این رو لازم است برنامه های دقیقی در این حوزه داشته باشیم.

وحیدی با تاکید بر اینکه این برای ما نامطلوب است که اگر پرنده های رادار گریز وارد کشور شوند توانایی تشخیص آنها را نداشته باشیم، اضافه کرد: در این راستا فعالیتهای خوبی در حوزه رادار در کشور شده است. ضمن آنکه در وزارت دفاع نیز برنامه های اساسی در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای فازی تدارک دیده شده است.

وزیر دفاع با اشاره به فعالیتهایی که دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی اصفهان و برخی از شرکتهای دانش بنیان در حوزه رادار انجام شده است، اضافه کرد: تاکنون فعالیتهای خوبی انجام شده اما باید اذعان کنیم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و شرایط ایده آل باید گامهای زیادی برداریم.

وحیدی همچنین برگزاری این سمینار را محفل خوبی برای تجدید عهدها، محکم کردن اراده ها و یکپارچه سازی توانمندیهای کشور در حوزه رادار دانست.