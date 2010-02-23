طوفان چهار کشته، مجروح و صدها میلیون ریال خسارت برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این طوفان در شهرهای اراک، تفرش و خمین با سرعت بیش از 65 کیلومتر در ساعت رخ داد که در پی آن در شهر اراک دو نفر بر اثر ریزش دیوار کشته و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

در شهرستان خمین نیز علاوه بر وارد شدن خسارتهای سنگین به تاسیسات شهری، از ریشه درآمدن درختان و شکسته شدن شیشه های برخی واحدهای صنفی دیوار برخی اماکن سست و ناایمن فرو ریخته شد که بر اثر ریزش این دیوارها به خودروهای پارک شده در کناره این دیوارها آسیبهای جدی وارد شد.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری مرکزی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: سرعت این باد در اراک 65 و در تفرش 68 کیلومتر در ساعت بوده است و برآورد دقیقی از میزان خسارت های وارد شده به اماکن و مردم اعلام نشده است.

علی پرویزی افزود: کارشناسان و مراکز مختلف در حال بررسی ابعاد خسارت های وارده به استان در پی وقوع این طوفان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز از آمادگی صدردصدی واحدهای امدادی و اورژانس برای رسیدگی به وضعیت مصدومان طوفان خبر داد و گفت: افراد آسیب دیده به بیمارستان ولیعصر اراک انتقال یافته اند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده دو تن از مصدومان ریزش دیوار جان خود را از دست دادند.

مجید رمضانی افزود: واحدهای امدادی و اورژانس در استان مرکزی هم اینک در آمادگی صد درصدی قرار دارند و تمام تجهیزات و بخش های بیمارستانی نیز در حالت آماده باش به سر می برند.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که این طوفان تا عصر چهارشنبه فضای استان مرکزی و شهرهای آن را در بر گیرد.