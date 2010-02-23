ظرفیت انتقال گاز ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا غریبی با اشاره به آغاز بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان، گفت: برای ساخت این ایستگاه تقویت فشار گاز بالغ بر 750 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه و افزایش ظرفیت انتقال گاز تولیدی فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه پارسیان ساخت 10 ایستگاه تقویت فشار گاز بر روی خط لوله چهارم سراسری در برنامه قرار گرفته است، بیان کرد: تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان یکی از این 10 ایستگاه است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تاکید بر اینکه ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان برای امکان افزایش فشار در هر دو خط انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری ساخته شده است، تبیین کرد: در حال حاضر به دلیل نیاز عملیاتی این واحد تقویت فشار گاز خط لوله هشتم سراسری را نیز عهده دار است.

غریبی با بیان اینکه تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان در نهایت با سه دستگاه توربوکمپرسور دائم کار و یک دستگاه به صورت یدک دارای ظرفیت 110 میلیون مترمکعب در شبانه روز است، اظهار داشت: این ایستگاه در حال حاضر با ظرفیت روزانه 77 میلیون متر مکعب در سرویس است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مورد تعداد ایستگاههای راه اندازی شده در سالجاری، بیان کرد: ایستگاه ارسنجان چهارمین تاسیسات تقویت فشار گاز بوده از ابتدای سالجاری تاکنون در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

غریبی با یادآوری اینکه توربوکمپرسورها راه اندازی شده دارای بالاترین فن آوری روز اروپا است، خاطر نشان کرد: ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان با مساحت 18 هکتار در 23 کیلومتری شهرستان ارسنجان و در ارتفاع 1574 متری از سطح دریا ساخته شده است.