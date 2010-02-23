نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" در کرج روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایش کاری از گروه فرهنگی و هنری "همراهان" است که نویسندگی و کارگردانی آن را "حمیدرضا نعیم حسنی" برعهده داشته است.

داستان این نمایش درباره شخصیتی به نام " آنفول" (ویروس بیماری آنفلوانزا) است که پس از فرار از آزمایشگاه به مزرعه می رود و پس از آلوده کردن فینگیل (خوک کوچولو) ، دردسرهای زیادی درست می کند و ...

نمایش کمدی موزیکال یکی از بهترین راهکارهای آموزشهای بهداشتی درباره بیماری آنفلوانزا برای کودکان است و والدین می توانند از این طریق ضمن سرگرم کردن کودکان و آشنایی آنان با هنر نمایش، آموزشهای بهداشتی را به کودکان خود بیاموزند.

در این نمایش مارشیا بیگلری، محدثه میرزایی، آناهیتا فتحی، نیلوفر فخرایی، سعید پورقلی، حمیدرضا نعیم حسنی و حامد زهرایی به ایفای نقش می پردازند.

اجرای نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" در سالن نمایش امید واقع در رجایی شهر کرج، بلوار رستاخیز، خیابان ششم، فاز 3 به مدت یک هفته در ادامه دارد.

گروه فرهنگی و هنری "همراهان" از سال 1387 فعالیت خود را در کرج آغاز کرده و تاکنون بیش از 40 نمایش را به روی صحنه برده است و دارای 10 عضو ثابت و یکصد عضو متغیر است.

این گروه فرهنگی و هنری ، اجرای نمایشهایی همچون "میشی و درسهای جنگل" ، "دعوای سگ و گربه" ، "دوست خوب کیه" ، "زاغ زاغک دمت کو؟ " ، "قصه های کلاغه" و " شیطونک و فرشته ها" را در کارنامه هنری خود دارد.