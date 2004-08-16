اميدوارم آتن پايان ناكامي هايم باشد

علي اشكاني پيش ازسفر به المپيك 2004 آتن در گفت و گو با خبرنگار" مهر" گفت: ازلحاظ آمادگي دربهترين شرايط ممكن قراردارم ، تمرينات خوب و سنگيني را پشت سر گذاشته ام و از لحاظ روحي نيز وضعيت بسيار خوبي دارم.

نفرچهارم المپيك 2000 سيدني درمورد پيش بيني عملكرد خود درالمپيك 2004 آتن ادامه داد: المپيك مكاني است كه فقط بهترين هاي ورزش جهان درآن حضور پيدا مي كنند ، من هم مي دانم كه كاردرالمپيك بسياردشواراست ، تجربه ي حضوردر المپيك سيدني مي تواند كمك زيادي به من بكند.

دارنده ي 2 مدال طلاي كشتي فرنگي آسيا ادامه داد: پيش بيني در ورزشي كه بدون ركورد است واقعا سخت و دشواراست ، دركشتي قرعه نقش بسيارمهمي دارد اگراتفاق خاصي نيفتد اميدوارم بتوانم كشتي هاي خوبي بگيرم ، فكر مي كنم موقع آن شده باشد كه سهم خودم از كشتي را در المپيك آتن بگيرم.

اشكاني درپايان گفت: تيم ملي كشتي فرنگي از يكپارچگي و آمادگي خوبي برخوردار است، اميدوارم بتوانيم درالمپيك آتن سربلند باشيم و با دست پر به ايران برگرديم.