  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

نخستین دانشنامه کلام اسلامی فردا رونمایی می‌شود

طی مراسمی که فردا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود از دانشنامه کلام اسلامی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه به همت جمعی از پژوهشگران و اساتید در موسسه امام صادق(ع) و مرکز تخصصی علم کلام تحت اشراف آیت‌الله جعفر سبحانی تهیه و تدوین شده است.

دانشنامه کلام اسلامی، نخستین دانشنامه تخصصی در علم کلام اسلامی است که به تببین و تحقیق مفاهیم و مسائل کلامی به صورت تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع معتبر و متعدد پرداخته است.

پژوهشکده دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نخستین سالگرد تاسیس خود، به منظور تجلیل از یک عمر مجاهدت علمی آیت‌الله جعفر سبحانی، مراسم رونمایی از این اثر گران‌سنگ را فردا پنجم اسفندماه در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌کند.

کد مطلب 1039780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها