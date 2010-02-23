به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه به همت جمعی از پژوهشگران و اساتید در موسسه امام صادق(ع) و مرکز تخصصی علم کلام تحت اشراف آیتالله جعفر سبحانی تهیه و تدوین شده است.
دانشنامه کلام اسلامی، نخستین دانشنامه تخصصی در علم کلام اسلامی است که به تببین و تحقیق مفاهیم و مسائل کلامی به صورت تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع معتبر و متعدد پرداخته است.
پژوهشکده دانشنامهنگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نخستین سالگرد تاسیس خود، به منظور تجلیل از یک عمر مجاهدت علمی آیتالله جعفر سبحانی، مراسم رونمایی از این اثر گرانسنگ را فردا پنجم اسفندماه در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار میکند.
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