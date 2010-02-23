مسابقات قهرمانی شیرجه بانوان کشور چهارشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها با شرکت 100 شیرجه رو در قالب 8 تیم تهران، کرج ، قزوین ، فارس ، اصفهان ، کرمانشاه ، آذربایجان شرقی و کردستان طی روزهای 5 تا 7 اسفند ماه در استخر قهرمانی آزادی تهران برگزار می شود.

رقابت های شیرجه قهرمانی کشور در 6 رده سنی 9 و کمتر از 9 سال ، 10 و 11 سال ، 12 و 13 سال ، 14 و 15 سال ، 16 تا 18 سال و رده سنی عموم و مواد یک متر تخته فنر ، 3 متر تخته فنر و سکو برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام کمیته بانوان فدراسیون شنا تماشای این مسابقات برای عموم بانوان آزاد است و علاقمندان می توانند به صورت رایگان از این مسابقات دیدن کنند.

فارس عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های شیرجه قهرمانی بانوان کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد.