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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

مسابقات قهرمانی شیرجه بانوان کشور چهارشنبه آغاز می شود

مسابقات قهرمانی شیرجه بانوان کشور چهارشنبه آغاز می شود

پنجمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی بانوان کشور از چهارشنبه به مدت سه روز در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها با شرکت 100 شیرجه رو در قالب 8 تیم تهران، کرج ، قزوین ، فارس ، اصفهان ، کرمانشاه ، آذربایجان شرقی و کردستان طی روزهای 5 تا 7 اسفند ماه در استخر قهرمانی آزادی تهران برگزار می شود.

رقابت های شیرجه قهرمانی کشور در 6 رده سنی 9 و کمتر از 9 سال ، 10 و 11 سال ، 12 و 13 سال ، 14 و 15 سال ، 16 تا 18 سال و رده سنی عموم و مواد یک متر تخته فنر ، 3 متر تخته فنر و سکو برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام کمیته بانوان فدراسیون شنا تماشای این مسابقات برای عموم بانوان آزاد است و علاقمندان می توانند به صورت رایگان از این مسابقات دیدن کنند.

فارس عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های شیرجه قهرمانی بانوان کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1039781

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