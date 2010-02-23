جای خالی 700 ناظر ذبح شرعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد باقر لیاقتی ظهر سه شنبه در اولین روز از گردهمایی دو روزه مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان ها افزود: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تهیه دستورالعمل آن در هیئت دولت که در حال ابلاغ است، از این پس علاوه بر کشتارگاه های دام و طیور و مراکز صید آبزیان، کلیه مراکز و کارخانجات فرآوری نظیر؛ کارخانجات سوسیس و کالباس، کنسرو ماهی و ... ملزم به بکارگیری نظارین ذبح شرعی هستند.

مسئول امور استان های حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی گفت: حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور به تدریج در حال تکمیل کادر فنی خود در این خصوص است و در تمامی شهرستان ها در صورت وجود افراد واجد شرایط نسبت به بکارگیری این افراد به عنوان ناظر شرعی اقدام می کنیم تا در جهت تامین نیروی مورد نظر توفیق پیدا کنیم.

وی ضمن اعلام رضایت از وضعیت کشتارگاه های طیور کشور که اغلب صنعتی هستند، کمبود ناظرین شرعی را فقط شامل کشتارگاه های سنتی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم پائین کشتار در این نوع کشتارگاه ها نظارت شرعی در آنها به صورت مقطعی صورت می گیرد و با توجه به سیاست های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و پی گیری مسئولین امر، این نوع کشتارگاه ها به تدریج تعطیل و کشتارگاه های صنعتی جایگزین آنها می شوند و به این ترتیب ناظرین شرعی نیز در این نوع کشتارگاه ها مشغول خواهند شد.

حجت الاسلام لیاقتی در ادامه از وضعیت موجود و نحوه برخورد با اجزای 15 گانه حیوانات حلال گوشت که در کشتارگاه ها استحصال می شود ابراز نارضایتی کرد و گفت: در این گردهمایی مراحل اولیه پیش نویس چگونگی برخورد با این اجزا را در خصوص معدوم سازی، استفاده در صنایع مختلف، صادرات به خارج از کشور و ... را بررسی کرده و در آینده ای نزدیک دستورالعمل جامعی در این جهت تدوین و ارائه می کنیم که در کلیه استان ها لازم الاجرا خواهد بود.

