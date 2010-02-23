انتقاد آیت الله صافی گلپایگانی از روحانیون کم توجه به امر تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی در دیدار جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قشم با بیان حدیث ثقلین و چندین روایت دیگر از تأکیدات رسول گرامی اسلام مبنی بر همراهی قرآن و عترت تا روز قیامت، بیان داشت: هم روایات خاصه داریم که بر شخص حضرت علی (ع) دلالت دارد و هم روایاتی داریم که اشاره دارند در طی قرون و اعصار به اهل بیت (ع) مراجعه کنید.



وی ادامه داد: این دلیل بر این است که قرآن و عترت همیشه هستند و باید باشند و هیچ عصری از وجود امام که در واقع از عترت رسول الله است، خالی نخواهد ماند.



مرجع تقلید شیعیان تنها راه نجات بشریت را متابعت از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خواند و افزود: بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز تقریر کرده‌اند که اگر کسی اهل بیت را پیشوای خود قرار دهد مسلّماً اهل نجات است.



وی با اشاره به روایت « اگر مردم محاسن کلام ما را می‌دانستند که ما آنها را به چه مقامات عالی دعوت می‌کنیم، همه‌ی دعوت ما را می‌پذیرفتند»، تصریح کرد: اگر ما علوم اهل بیت (علیهم السلام) را فرا بگیریم و به دیگران برسانیم همانطور که در روایات است همه متابعت خواهند کرد و اهل بیت هدایت‌های کامل را در اختیار بشریت قرار داده‌اند.



استاد برجسته حوزه در این دیدار اهمیت و ثواب تبلیغ در مناطق دورافتاده را متذکر شد و گفت: بیشتر کسانی که در فقر ایمانی گرفتار شده‌اند، برای اینست که جاهل به معارف هستند و آن طور که باید، اهل بیت به آنها شناسانده نشده است و اگر آنها مکتب اهل بیت و هدایت‌های ائمه معصومین سلام الله علیها را بدانند و بفهمند حتماً به صراط مستقیم هدایت خواهند شد.



آیت الله صافی، طلاب علوم دینی را به جدیت و تلاش و استقامت در امر تحصیل فراخواند و گفت: به فرموده حضرت علی (علیه السلام) که می‌فرماید «علم اگر به آرزو حاصل می‌شد، کسی جاهل باقی نمی‌ماند، ولی علم به تلاش و جدیت و زحمت و تهذیب است. جهد کن و کوشش کن و کسالت نورز؛ زیرا که پشیمانی در روز قیامت از آن کسانی است که کسالت بورزند و از فرصت استفاده نکنند.»



وی در ادامه با گلایه از روحانیونی که همیشه در قم هستند و به هر دلیلی از امر تبلیغ سرباز می‌زنند، بیان داشت: نفس وجود روحانی در آن مناطق مثمر ثمر است حتی اگر کاری صورت ندهد. در آنجا همین که با یک نفر هم صحبت می‌شود و یک نفر را هدایت کند ولو هدایتش کامل هم نباشد، همان فتح و ثواب و جهاد است.



آیت الله صافی با تأکید بر حضور روحانیت در مرزها بیان داشت: هیچ جایی خلاء نخواهد ماند اگر ما حضور نداشته باشیم، دیگران می‌آیند و آنجا را پر می‌کنند؛ اگر از حق پر نشود، باطل آنجا را پر می‌کند و ممکن نیست که همین طور بماند.



مرجع تقلید شیعیان با آرزوی موفقیت برای کلیه کسانی که رنج غربت و تبلیغ را در مناطق دور افتاده تحمل می‌کنند، بیان داشت: انشاء الله استقامت کنید و با این کار خود آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را از خود راضی و خشنود کنید. امیدوارم که عنایات حضرت شامل حال همه‌ شما باشد و بتوانید دیگران را با معارف و علوم اهل بیت و قرآن آشنا کنید.