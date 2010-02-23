رفع گرفتگی خط انتقال آب شهر آبعلی پس از 18 ساعت تلاش

به گزارش خبرنگار مهر در آبعلی، در دو روز اخیر خط انتقال آب در شهر آبعلی دچار گرفتگی شده بود که بروز این ایراد فنی، شهروندان این منطقه را با معضل قطع آب مواجه کرده بود که با تلاش پرسنل اموربهره برداری شهر آبعلی، آبرسانی به وضع عادی خود بازگشت.

رئیس اموربهره برداری شهر آبعلی پیرامون دلایل ایجاد این مشکل به خبرنگار مهر گفت: بروز این ایراد در اثرکاهش میزان دبی ورودی آب به مخزن شهر آبعلی، قطع آب قسمتی از لوله کشی شهر و افت ناگهانی فشار بوجود آمد.

مراد فرحت در تشریح نحوه شناسایی دلایل قطع آب شهر آبعلی اظهار داشت: با دریافت تماسهای مکرر از مشترکین این شهر، مشکل ایجاد شده توسط کارشناسان امر پیگیری شد و پس از بررسی مخازن، چاه ها و شبکه توزیع ایرادات فنی شناسایی شد.

این مسئول از تلاش 18 ساعته پرسنل اموربهره برداری شهر آبعلی خبر داد و افزود: پس از مراحل شناسایی این نقیصه و با تلاشی 18 ساعته در هوای نامناسب و اغلب سرد این مناطق، مشکل ناشی از گرفتگی خط انتقال آب از چاه مبارک آباد به مخزن شهر آبعلی رفع شد.

شهر دو هزار و641 نفری آبعلی در 50 کیلومتری شمال شرق استان تهران و در بخش رودهن از توابع شهرستان دماوند قرار دارد.